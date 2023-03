Santa Fe, en un contexto de sequía, pide "un mayor entendimiento y medidas urgentes" a la nación

En el marco de la Emergencia Agropecuaria, Santa Fe viene trabajando junto a todas las instituciones involucradas desde febrero de 2022. “Con el campo coordinamos acciones desde el primer día de gestión atendiendo necesidades históricas”, destacó Costamagna. La gestión provincial puso a disposición del sector agropecuario 1.900 millones de pesos, mientras que el Gobierno Nacional, a fines de dicho año, se comprometió a aportar recursos por un monto similar. “De esos fondos nacionales, solo llegaron 653 millones. Estamos esperando otros 1.300 millones más que fueron prometidos por Nación pero todavía no están en Santa Fe. Desde la Provincia preparamos todos los mecanismos institucionales para distribuir de forma rápida y eficiente este fondo de 4.000 millones de pesos, que está siendo asignado a través de herramientas financieras, aportes no reintegrables y compra de equipamiento para la provisión de agua. Ojalá que pronto encontremos un funcionamiento similar en el Gobierno Nacional”, aseguró el ministro, quien además adelantó que en breve se empezarán a desembolsar las compensaciones para productores lácteos en el marco del programa nacional "Impulso Tambero", incorporando unos 3.000 millones de pesos más para el entramado productivo santafesino.

Más allá de estos recursos ya comprometidos, el funcionario admitió: “La situación que atraviesa el campo es crítica, tiene impacto en todas las cadenas agropecuarias, industriales y comerciales de la provincia, y amerita decisiones excepcionales, similares a las adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. Durante la pandemia, Santa Fe demostró que los recursos que se le asignaron a los sectores de la industria, el comercio y el turismo, permitieron no solo su permanencia sino también un nivel de crecimiento que la puso a la vanguardia a nivel nacional en términos de generación de empleo, actividad industrial y comercio exterior, tanto que 2022 fue su año récord en cuanto a generación de divisas. No hay que olvidar que en Santa Fe tiene origen uno de cada cuatro dólares que entran al país. Todo esto justifica que se hagan esfuerzos extraordinarios en esta crisis por sequía que atraviesa el campo". "Necesitamos que el Gobierno Nacional tome dimensión de ello”, afirmó.

Según Costamagna, los esfuerzos que hace la Provincia durante la sequía no constituyen un acompañamiento aislado, sino que son una medida más en una serie de políticas públicas orientadas al desarrollo del agro santafesino: “En esta gestión de gobierno el acompañamiento que se tuvo para el sector fue enorme. No hay que olvidar que con el programa Santa Fe de Pie se dio el mayor financiamiento de la historia de la Provincia para su sector productivo. Fueron 26.500 millones, que hoy serían alrededor de 50.000 millones, donde el Estado provincial invirtió en subsidios para llegar a tasas del 16%. Además llevamos 1.000 kilómetros de caminos rurales construidos y en construcción, y hemos conectado a 100 escuelas rurales con todo lo que eso significa para las familias que viven en el campo. También se ha hecho el abordaje de las obras de los bajos submeridionales, una deuda histórica que se tenía con esa región y que no tiene precedentes en cuanto a inversión hídrica y productiva. Se han ejecutado caminos de la producción, rutas transversales, puentes y alcantarillas como nunca se había hecho”, explicó.

Finalmente, el titular de la cartera santafesina de la producción destacó: “A pesar de las contingencias que enfrenta, el sector agropecuario santafesino sigue invirtiendo, pensando en crecer. Recientemente, en Expoagro, pusimos a disposición 4.000 millones de pesos en créditos a través del Banco de Santa Fe y se agotaron en tres días. Se vendieron más de 150 implementos agrícolas, mayormente sembradoras de altísima tecnología. Esto describe claramente al productor agropecuario santafesino, que ante situaciones extremas y graves sigue invirtiendo”.

Nueva ley de emergencia

Daniel Costamagna recordó que la gestión de Omar Perotti impulsó un proyecto de ley inédito, un reclamo histórico del sector como es el Sistema de Manejo del Riesgo Agropecuario. Esta iniciativa es el fruto de un exhaustivo trabajo conjunto entre el Ejecutivo provincial, las entidades agropecuarias e instituciones científico tecnológicas vinculadas a la actividad, sobre todo de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (Carsfé).

"Hoy ese proyecto tiene media sanción de la Cámara de Senadores y está a la espera de su tratamiento en Diputados. En esta instancia creemos que debería existir un mayor compromiso de acompañamiento de todos los que estuvimos implicados en su elaboración. La sanción de la ley le permitirá al productor contar con una herramienta imprescindible en el manejo de sus empresas", concluyó el ministro.