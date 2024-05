Santo Tomé: con las ventas en baja, comerciantes marcharán en busca de certezas sobre la obra del Carretero

"Hoy pasas por la avenida y parece cuando estuvo la pandemia. Ha habido baja en el tema de las ventas, debido a que mucha gente ya no está circulando por ahí. Para poder ir a Santa Fe hay que tomar el acceso del puente o por la autopista Santa Fe, por lo que la circulación de gente que hay en la avenida es muy baja", indicó Pablo Dandeu, comerciante del lugar, a UNO Santa Fe.

"No hay nada confirmado, no hay fecha cierta de cuando comienzan las obras de arreglo. Eso es lo que se va a pedir este fin de semana en la marcha. De hecho las obras ya tendrían que haber empezado y no empezaron. Se colocó el puente de Bailey y listo", criticó.

Los comerciantes señalaron que también se complican los movimientos logísticos de los negocios, ya que "si antes para cruzar el puente eran 20 minutos, ahora es una hora".

Desde el sector adelantaron que se encuentran trabajando junto a la Municipalidad de Santa Fe para tener exenciones impositivas en el contexto de la baja de ventas.

Centro Comercial

Desde el Centro Comercial de Santo Tomé monitorean la situación con preocupación, y buscan herramientas para incentivar el consumo dentro de la misma ciudad.

"Está complicada la cuestión, uno como titular de una institución intermedia tiene que ser positivo y sacar de esta situación extraordinaria lo mejor que podamos para ayudar al comerciante y potenciar el comercio local. Si no se puede cruzar tan fácilmente a la ciudad vecina, compremos en nuestra propia ciudad", dijo Nanci Boccolini, presidenta del Centro Comercial Santo Tomé, a UNO Santa Fe.

"Nosotros, casi, tenemos los mismos comercios que Santa Fe. Los comercios grandes tienen todos sus sucursales acá, hablamos de grandes marcas de indumentaria, pinturería, panadería. Tenemos un comercio local que es muy vasto, donde podemos encontrar no solamente productos y servicios", destacó.

De hecho el Centro Comercial registró el cierre de una cadetería debido al corte del puente, ya que viajar por la circunvalación significaba "más riesgos que lo que pueda redituar la actividad".

Debido a este cuadro de situación se buscará generar alternativas con descuentos para incentivar el consumo dentro de Santo Tomé, tal como ocurriera durante el verano con La Noche de los Bares.

"Ahora es cuestión de tiempo, puede ser una semana, puede ser dos meses. El tema es que se complica en el día a día. Como titular de la institución estamos tratando de apoyar al comerciante, tratando de brindarle las herramientas. Con el titular de la oficina de Producción del municipio vamos a salir a recorrer para que el comerciante vea que estamos con él, para que nos diga qué es lo que podemos nosotros colaborar", adelantó.