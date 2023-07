Se agachó para que la alarma no lo detecte y robó en un bar de Candioti Norte

Un nuevo hecho de robo contra un local gastronómico se conoció en las últimas horas. Sucedió en la madrugada de este lunes en el bar Don Marcos, en Belgrano y Castellanos en barrio Candioti Norte. Un delincuente quedó registrado en las cámaras del lugar cuando después de romper la vidriera ingresó agachado para que los sensores de la alarma no lo tomen y se llevó un buzo y un celular.

Jesús, dueño del negocio habló con el Móvil de UNO: "Más que bronca e impotencia lo que se siente es cansancio", afirmó sobre lo ocurrido y agregó: "Es la tercera noche que me paso en la comisaría en este semestre. La verdad es que pasarse madrugadas en una comisaría para hacer las denuncias, no está bueno".

"Anoche me tocó, como se puede ver en las cámaras entraron y se llevaron un celular y un buzo y hace 15 días también ingresaron y se llevaron un celular. En la rotisería, que funciona en Bulevar Gálvez y Rivadavia, hace un mes, sufrimos estafas fraudulentas a través del pago por transferencias. El hecho en sí no es de cuánto nos roban, sino de sentirse ultrajado, que ingresaron a tu negocio y que estás totalmente regalado a que pase cualquier cosa", manifestó.

Por último comentó cómo sucedió el robo y cómo se enteró: "A la madrugada, a las 2.50 de este lunes, una persona rompió el vidrio del frente del local, entró agachado y arrastrándose por el piso así los sensores de la alarma no lo detectaban y efectivamente fue así, porque la alarma no sonó. Llegó hasta el sector de cajas, lugar en donde ya sabemos que no podemos dejar nada y se llevó el buzo, uniforme de uno de los chicos y un celular que la cajera se había olvidado y fue quien avisó de lo sucedido porque vino a buscarlo a las 3.30 y se dio cuenta del robo".

