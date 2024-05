Se desploma la venta de maquinaria agrícola en Santa Fe y aseguran que en un mes deberán reducir personal

Mirko Dascanio, presidente de la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola, dialogó con LT10 y precisó al respecto: "Nosotros siempre deseamos que a nuestros clientes les vaya mejor de lo que uno espera, la realidad es que una serie de hechos desde la sequía del año pasado y una supuesta cosecha récord que no fue tal, problemas con insectos como la chicharrita, etc., han impactado y uno ve que hay demasiada cautela o falta de créditos que hacen que la economía no arranque".

maquinaria agricola.jpg Complejo momento de la industria de maquinaria agrícola. La Capital

"Para aquellos sectores que tenemos costos fijos todos los meses con altas cargas impositivas, que además se tiene que comprar materias primas para dar trabajo y agregar valor, esos sectores hoy están complicados. Uno puede sostenerse un par de meses, pero ya cuando esta situación se prolonga en el tiempo empiezan las complicaciones claramente", continuó.

Caída de ventas

En cuanto a porcentajes de merma de ventas, cabe destacar que estos números dependerán del sector en particular en cuanto al tipo de maquinaria al que se haga mención.

En el caso de la maquinaria de siembra, cosecha y poscosecha se registran caídas de 50% respecto al año pasado. Con respecto a silobolsas y maquinarias que tengan que ver con embolsado aseguran que "el mercado está desfasado temporalmente, lo mismo con almacenamiento en general". En promedio se registra 15 o 20% de menor actividad con años anteriores, indicando desde el sector que en algunos casos la caída es de "hasta 50%".

Reducción de personal

"Muchas veces esto se traduce en que los agropartistas, que son proveedores de las empresas terminales socias de nuestra organización, son los primeros que sufren porque las empresas terminales empiezan a reducir gastos y cortan el suministro de determinados servicios. Esos talleres de pocos operarios son los primeros que se resienten", aseguró Dascanio.

En relación a si esto da lugar a una reducción de personal en el corto plazo, Dascanio enfatizó: "Reponer personal es muy complejo y si uno tiene que achicar gasto el personal lo quiere mantener hasta las últimas consecuencias, pero va a llegar un punto en el que no vamos a poder hacerlo".

Y subrayó: "Creo que el próximo mes vamos a empezar a hablar de reducir personal, uno achica horas extras, la compra de materias primas para sostener salarios, disminuir jornada laboral sosteniendo salarios y en algún momento deja de sostener salarios. Ahí o arreglás con el personal o se tienen que achicar costos fijos, eso no lo veo muy lejos y será aproximadamente el mes que viene".

Postura ante el Gobierno Nacional

La maquinaria está distribuida en todos los departamentos de la provincia, con pueblos chicos que dependen de la economía de este sector. "Si al campo le va bien al resto de las cadenas de valor le va bien y viceversa", remarcó el referente de la cadena productiva.

Consultado por la postura del sector ante la política del Gobierno Nacional en relación al agro, Dascanio indicó: "En enero y febrero debimos trabajar fuertemente para defender nuestra postura por el aumento de derechos de exportación para maquinaria agrícola. Con todo el paquete fiscal sobre nosotros, encima pagar para exportar directamente se nos cierran los mercados. En ese caso se pudo trabajar bien con la provincia y con legisladores, eso se pudo frenar".

Ahora el sector se encuentra atravesado por las complicaciones de un nuevo decreto por una baja de aranceles para la compra de maquinaria agrícola usada. "Se nos hace difícil competir contra países que no tienen la carga impositiva que tenemos acá, nos parece que se debe analizar nuestra competitividad desde el punto de vista de qué hace el Estado para que nosotros seamos competitivos", expresaron al respecto.

"En diciembre saltamos de $375 a $825 en el tipo de cambio y muchos proveedores no reacomodaron sus costos. Esto hace que muchas cadenas productivas sean caras y estemos a la expectativa de cuándo va a bajar el precio de un producto y no movilizamos la economía", concluyó Dascanio.