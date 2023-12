Se mantiene vigente el alerta por tormentas para este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico extendido

Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL este miércoles hay probabilidades de lluvias y no se descarta la presencia de chaparrones más intensos. La temperatura mínima será de 20º C y la máxima de 24º C.

Las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa un incremento en la inestabilidad debido a la combinación de las masas de aire cálidas y húmedas predominantes en la región, con aire relativamente frío que ingresa lenta y gradualmente en la misma. Esta situación genera que la jornada presente probabilidades de lluvias de diversas intensidades durante gran parte de la mismas, mientras que hacia la tarde o tarde/noche deberían comenzar a mejorar las condiciones definitivamente. Respecto a las temperaturas, si bien se espera un suave descenso de las máximas, en general no se esperan cambios muy significativos, más allá de un suave descenso de las mínimas durante la jornada de mañana, luego de la cual se debería presentar una tendencia en gradual ascenso. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia: cielo parcial nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia últimas horas de la jornada; condiciones algo inestables y mejorando hacia la tarde o tarde/noche; posibilidad de lluvias débiles a moderadas durante gran parte del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos; temperaturas con poco cambio de las mínimas y suave descenso de las máximas; y vientos leves a moderados del sector sur/suroeste.

El jueves se pronostica un cielo despejado, o con leve nubosidad; condiciones estables; temperaturas en suave descenso de las mínimas y ascenso de las máximas; vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste. La mínima será de 17º C y la máxima de 28º C.

Recomendaciones

Ante el alerta, el municipio le recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.

Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.

