Renovación de redes de agua en Santa Fe: reemplazaron 4,5 km de cañerías viejas y 923 conexiones domiciliarias

Aguas Santafesinas avanza con el plan de modernización en el macrocentro de la capital provincial. La obra ya presenta un 40% de avance, beneficiará a más de 37.000 vecinos y demandará una inversión de $5.000 millones.

El Gobierno de Santa Fe, a través de Aguas Santafesinas , continúa con el plan de renovación de redes de distribución de agua potable en la ciudad de Santa Fe , considerado uno de los más importantes de la historia de la empresa por su escala y metodología.

En esta primera etapa, el programa prevé la sustitución de más de 12 kilómetros de cañerías antiguas en el macrocentro , junto con 1.500 conexiones domiciliarias . Hasta el momento, ya se concretó el reemplazo de 4.400 metros de conductos y la renovación de 923 conexiones , lo que representa un avance cercano al 40% .

renovacion redes de agua 1

Las obras se ejecutan mediante la técnica de “cracking” o reinserción sin zanjeo, un sistema innovador que permite colocar los nuevos conductos sin abrir grandes zanjas, reduciendo el impacto ambiental y las molestias urbanas. Los trabajos comenzaron en calle Salta y continuaron por Lisandro de la Torre, Corrientes, San Lorenzo, Saavedra y Francia.

A partir del lunes 22 de septiembre, se abrirá un nuevo frente de obra en calle Urquiza, entre Crespo e Hipólito Yrigoyen, donde se interrumpirá el tránsito vehicular durante aproximadamente cinco días por cuadra. La empresa pidió a los conductores circular con precaución por la zona.

Desde la compañía aclararon que la suspensión del servicio será transitoria y solo ocurrirá el día en que se inserte el nuevo conducto, restableciéndose al finalizar la jornada.

La presidenta del Directorio de Aguas, Renata Ghilotti, destacó que se trata de “un plan inédito por su escala y metodología sin apertura de zanjas, que duplica en un año la extensión renovada en total a lo largo de los últimos 20”. Según remarcó, los beneficios son de corto y largo plazo: por un lado, mejorar la calidad del servicio a los vecinos, y por otro, evitar futuros inconvenientes viales y urbanísticos por reparaciones de cañerías centenarias.

renovacion redes de agua 3

Los trabajos están a cargo de la Unión de Empresas POSE S.A – TECMA S.A., con un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión provincial de $5.000 millones. La obra beneficiará en forma directa a más de 37.000 santafesinos.

Este proyecto se enmarca en un plan integral de infraestructura sanitaria que contempla, hasta 2027, el tendido de 66 km de nuevas cañerías de agua potable, la renovación de 48 km de desagües cloacales y un total de 21 obras en 12 localidades, con una inversión provincial de $87.000 millones.