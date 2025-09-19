Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Renovación de redes de agua en Santa Fe: reemplazaron 4,5 km de cañerías viejas y 923 conexiones domiciliarias

Aguas Santafesinas avanza con el plan de modernización en el macrocentro de la capital provincial. La obra ya presenta un 40% de avance, beneficiará a más de 37.000 vecinos y demandará una inversión de $5.000 millones.

19 de septiembre 2025 · 15:01hs
Renovación de redes de agua en Santa Fe: reemplazaron 4

Renovación de redes de agua en Santa Fe: reemplazaron 4,5 km de cañerías viejas y 923 conexiones domiciliarias

El Gobierno de Santa Fe, a través de Aguas Santafesinas, continúa con el plan de renovación de redes de distribución de agua potable en la ciudad de Santa Fe, considerado uno de los más importantes de la historia de la empresa por su escala y metodología.

En esta primera etapa, el programa prevé la sustitución de más de 12 kilómetros de cañerías antiguas en el macrocentro, junto con 1.500 conexiones domiciliarias. Hasta el momento, ya se concretó el reemplazo de 4.400 metros de conductos y la renovación de 923 conexiones, lo que representa un avance cercano al 40%.

renovacion redes de agua 1

Las obras se ejecutan mediante la técnica de “cracking” o reinserción sin zanjeo, un sistema innovador que permite colocar los nuevos conductos sin abrir grandes zanjas, reduciendo el impacto ambiental y las molestias urbanas. Los trabajos comenzaron en calle Salta y continuaron por Lisandro de la Torre, Corrientes, San Lorenzo, Saavedra y Francia.

A partir del lunes 22 de septiembre, se abrirá un nuevo frente de obra en calle Urquiza, entre Crespo e Hipólito Yrigoyen, donde se interrumpirá el tránsito vehicular durante aproximadamente cinco días por cuadra. La empresa pidió a los conductores circular con precaución por la zona.

Assa ultima detalles para la adjudicación de la obra de renovación del colector cloacal debajo de Bulevar

Desde la compañía aclararon que la suspensión del servicio será transitoria y solo ocurrirá el día en que se inserte el nuevo conducto, restableciéndose al finalizar la jornada.

La presidenta del Directorio de Aguas, Renata Ghilotti, destacó que se trata de “un plan inédito por su escala y metodología sin apertura de zanjas, que duplica en un año la extensión renovada en total a lo largo de los últimos 20”. Según remarcó, los beneficios son de corto y largo plazo: por un lado, mejorar la calidad del servicio a los vecinos, y por otro, evitar futuros inconvenientes viales y urbanísticos por reparaciones de cañerías centenarias.

renovacion redes de agua 3

Los trabajos están a cargo de la Unión de Empresas POSE S.A – TECMA S.A., con un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión provincial de $5.000 millones. La obra beneficiará en forma directa a más de 37.000 santafesinos.

Este proyecto se enmarca en un plan integral de infraestructura sanitaria que contempla, hasta 2027, el tendido de 66 km de nuevas cañerías de agua potable, la renovación de 48 km de desagües cloacales y un total de 21 obras en 12 localidades, con una inversión provincial de $87.000 millones.

Santa Fe cañerías conexiones
Noticias relacionadas
Toda la agenda de propuestas para toda la familia para disfrutar en la ciudad de Santa Fe

Agenda Santa Fe: un fin de semana lleno de propuestas culturales y actividades recreativas

La Municipalidad de Santa Fe realiza una limpieza en el cantero central de la Ruta Nacional 168

La Municipalidad de Santa Fe realiza una limpieza en el cantero central de la Ruta Nacional 168

Ya comenzó la fumigación contra mosquitos y otras plagas en la ciudad de Santa Fe

Comenzó la fumigación en los espacios verdes de la ciudad de cara a la temporada de verano

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00’

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Lo último

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Último Momento
Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná