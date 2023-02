Se postergó el aumento del boleto de colectivos que se había anunciado para este miércoles

Así lo informaron empresarios del sector a UNO. El incremento en la tarifa que se acordó junto con Córdoba y Rosario de $99 se implementará en los próximos días porque no se actualizó el nuevo cuadro tarifario en el sistema SUBE.

Lo cierto es que la suba del 16,47% no se pondrá en vigencia este miércoles. Empresarios del sector señalaron a UNO que el sistema Sube aun no actualizó el cuadro tarifario y que en las próximas horas informarían el día en que correrían las nuevas subas.

Embed SANTA FE | Para los empresarios, llevar el boleto a $99 solo sirve para seguir funcionado "precariamente" https://t.co/qsdHdwryeW — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 6, 2023

El cuadro tarifario

- Tarifa boleto frecuente: $ 99.

- Tarifa centro: $ 77,10.

- Tarifa escolar: $ 44.

- Tarifa jubilados: $ 55.

- Tarifa estudiantil (terciario - universitario): $ 66,10.

- Tarifa seguro: $ 22,00.

Qué dicen los empresarios

Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, sostuvo que un boleto a $99 alcanza solamente para "funcionar precariamente, como venimos haciéndolo". Dijo que las "tarifas son las más bajas de Sudamérica y del mundo. Una tarifa que en Buenos Aires vale 0,30 dólares. Nuestras unidades se adquirían a dólar oficial, hoy eso no es así. Por lo que un colectivo que valía 25 millones de pesos, hoy vale 50 millones. Repuestos no se consiguen a dólar oficial, no hay repuestos. Entonces, se hacen malabares para funcionar, para que medianeramente haya un servicio".

En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", precisó que en la provincia de Santa Fe los coches pueden funcionar hasta 15 años. Dijo que "está perfecto alcanzar un servicio acorde y con una antigüedad (de los coches) promedio; ahora, tiene que haber una tarifa de 145 pesos. Nadie quiere ponerle el cascabel el gato". Y apuntó: "Si nosotros tenemos una tarifa mejor por supuesto que vamos a invertir. En la medida que todos miremos para otro lado, donde a Buenos Aires le dan más subsidios y nosotros seguimos peleando mes a mes para ver qué nos dan, los transporte van a ser deficitarios”.