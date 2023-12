Se prepara un retoque en las tarifas de la EPE que se haría efectivo antes de fin de año

El funcionario, explicó a los micrófonos de Cadena 3: “Estamos con un atraso de 20% la tarifa, una suba que ya estaba autorizada (en audiencia pública) y estaba lista para firmarse, pero el gobierno la retrasó. El aumento probablemente se efectúe antes de enero”.

Puccini ratificó lo planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien había señalado ese porcentaje de atraso tarifario. Aun así, el titular del Ministerio de Desarrollo Productivo aclaró que no será la última actualización a la que aspirarán en los próximos meses, ya que el escenario nacional de retiro de subsidios y las medidas económicas anunciadas impactarán sobre los costos de la energía.

El ministro planteó la necesidad de adecuar el cuadro tarifario para garantizar la calidad del servicio.

Con relación a cómo encontraron la empresa, Puccini remarcó: “Desde septiembre viene acumulando un déficit operativo de 8.000 millones de pesos y proyecta 30.000 millones a marzo. No lo digo como excusa, pero sí para compartir un diagnóstico sincero de la situación. Es preocupante, porque un Estado que no toma decisiones va en detrimento de la prestación del servicio. Más frente a un momento muy particular como es el verano, que viene con una combinación de lluvias y calores», manifestó.

Y finalizó: “Que el gobierno anterior no haya tomado definiciones con la actualización de las tarifas fue una decisión populista parecida a lo que se hacía en el nivel nacional, que se iba retrasando o frenando los aumentos tarifarios por una cuestión más electoral que de criterios de eficiencia de una empresa que tiene que prestar un buen servicio”.

