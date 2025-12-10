Uno Santa Fe | Santa Fe | Créditos Nido

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores del departamento La Capital

Más de 44 mil santafesinos participaron por 300 nuevos préstamos hipotecarios impulsados por el gobierno provincial y el Banco Municipal

10 de diciembre 2025 · 15:11hs
El gobierno provincial llevó adelante el 17º sorteo de los Créditos Nido este miércoles, destinado a habitantes de los departamentos La Capital y Rosario. En esta nueva etapa, se adjudicarán 300 nuevos préstamos hipotecarios para la construcción de viviendas en Santa Fe.

Desde el gobierno indicaron que este jueves 11 de diciembre se hará lo propio con el resto de los departamentos provinciales.

Con esta nueva partida de otorgamientos, ya se adjudicaron 5.258 préstamos hipotecarios. Los resultados del 17° sorteo de los Créditos Nido ya están disponibles y pueden consultarse ingresando a este enlace.

Créditos Nido: la inscripción sigue abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en este enlace. Desde el gobierno provincial indicaron que quienes se hayan anotado y no hayan resultado beneficiados en esta ocasión, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Pueden acceder a los Créditos Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024, grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central (BCRA). En base a estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo.

De todos modos, quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación para luego inscribirse nuevamente.

Balance positivo

Respecto al reciente sorteo de los Créditos Nido, el director de Intervención del Hábitat provincial, Ramsés Medina, afirmó: "El balance es muy positivo porque mes a mes se fue incrementando la cantidad de inscriptos y la gente responde rápidamente con la presentación de la documentación requerida, lo cual agiliza mucho la mecánica implementada”.

El funcionario adelantó el próximo sorteo de los Créditos Nido será los días 8 y 9 de enero de 2026 y agregó sobre la línea de préstamos hipotecarios que impulsan en conjunto con el Banco Municipal: "Los santafesinos lo siguen eligiendo en gran número porque se trata de un programa exclusivo para habitantes de Santa Fe, tiene la tasa más baja en Argentina y permite no sólo la adquisición de viviendas, sino también la construcción y refacción”.

Cuál es la tasa de los Créditos Nido

El sistema de Créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas, la terminación de viviendas, los créditos individuales de gestión colectiva y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años (monto máximo de 100 millones de pesos), y de 5 años para terminación (monto máximo de 25 millones de pesos). La cuota será en valor UVA más 4,2% para la demanda general, y UVA más 3% para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles