Se renovó el alerta por tormentas fuertes que abarca a la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas fuertes que abarca el centro y sur de la provincia de Santa Fe, noreste de la provincia de Buenos Aires, centro y este de Catamarca, centro y norte de Córdoba, sur y centro de Entre Ríos y este de La Rioja.

Según el informe del organismo, "sobre el noreste de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rio de la Plata, se registran en forma intermitente tormentas, algunas fuertes que irán perdiendo intensidad hacia la noche de hoy. En el resto del área de cobertura se espera que entre lo que resta del día de hoy y la madrugada del domingo 13 sea afectada por tormentas, algunas localmente fuertes que pueden provocar abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo. Se determina el cese de alerta para el sur de Córdoba y noroeste de la provinca de Buenos Aires.

Embed

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

El Municipio recuerda a la población las recomendaciones a tener en cuenta ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular, como así también retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia. En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc. Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución.

Además, se aconseja a los ciudadanos que eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del Municipio.

Pronóstico extendido

Según los datos del Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL se observa en la región una masa de aire cálida desde el norte que provoca el aumento de las temperaturas, principalmente de las máximas. A partir de esta tarde irá aumentando la nubosidad y la inestabilidad. Se prevé que para la noche y madrugada del domingo el ingreso desde el sur de una masa de aire frío, que provocará la probabilidad de lluvias y tormentas, y el marcado descenso de las temperaturas.

Para el domingo se espera cielo cubierto a con nubosidad variable y condiciones inestables. Probabilidad de lluvias y tormentas y temperaturas en descenso. Mínima de 19º y máxima de 21º.

En el arranque de semana, para el lunes, cielo nublado a con nubosidad variable y condiciones inestables. Probabilidad de lluvias débiles aisladas y temperaturas en en descenso. Mínima de 9 grados y máxima de 12.

El martes el cielo estará nublado a con nubosidad variable. Condiciones inestables, mejorando hacia la tarde y probabilidad de lluvias débiles aisladas. Temperaturas en en descenso. Mínima de 9º y máxima de 12º.