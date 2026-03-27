Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Se viene un fin de semana caluroso en Santa Fe: ¿llueve o no?

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

27 de marzo 2026 · 07:26hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y fresca, con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.7° y se espera que la máxima alcance los 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa en la región que mientras en superficie las masa de aire comienzan a provenir desde el este del continente, transportando algo de humedad desde el océano, en altura hacen lo propio corrientes cálidas desde el oeste. Esta situación genera que las condiciones se inestabilicen levemente durante los próximos días, con temperaturas en gradual ascenso y posibles eventos de lluvias débiles y dispersos que podrían abarcar desde últimas horas de la jornada de hoy hasta primeras de mañana sábado por la mañana.

Sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante el día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hasta por lo menos primeras horas de la mañana. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 34º. Vientos leves del sector este/noreste, cambiando de leves a moderados al nor/noreste.

En tanto el domingo se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, Condiciones relativamente estables a algo inestables y temperaturas en gradual ascenso: mínima 25º y máxima 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

Por último, lunes mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 25º y máxima 37º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al noreste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe calor lluvia
Noticias relacionadas
la nafta super rompio otra barrera en santa fe y profundiza el impacto sobre el bolsillo

La nafta súper rompió otra barrera en Santa Fe y profundiza el impacto sobre el bolsillo

Vacunación y prevención 

Gripe, dengue y chikungunya: qué pasa en Santa Fe y qué medidas recomiendan

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

grandes premios en la nueva edicion de super bingo en casino santa fe

Grandes premios en la nueva edición de Súper Bingo en Casino Santa Fe

Lo último

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Último Momento
Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más

"Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más"

Ovación
Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe