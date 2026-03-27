Se viene un fin de semana caluroso en Santa Fe: ¿llueve o no? El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 27 de marzo 2026 · 07:26hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y fresca, con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.7° y se espera que la máxima alcance los 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa en la región que mientras en superficie las masa de aire comienzan a provenir desde el este del continente, transportando algo de humedad desde el océano, en altura hacen lo propio corrientes cálidas desde el oeste. Esta situación genera que las condiciones se inestabilicen levemente durante los próximos días, con temperaturas en gradual ascenso y posibles eventos de lluvias débiles y dispersos que podrían abarcar desde últimas horas de la jornada de hoy hasta primeras de mañana sábado por la mañana.

Sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante el día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hasta por lo menos primeras horas de la mañana. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 34º. Vientos leves del sector este/noreste, cambiando de leves a moderados al nor/noreste.

En tanto el domingo se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, Condiciones relativamente estables a algo inestables y temperaturas en gradual ascenso: mínima 25º y máxima 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste. Por último, lunes mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 25º y máxima 37º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al noreste por momentos. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe