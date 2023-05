Según un especialista en clima, Santa Fe va a tener lluvias como "hacen 15 años no se dan"

Respecto al impacto de este fenómeno, explicó: "Las altas aguas primero van a estar en Brasil, donde hace ya dos meses y medio, tres meses, viene lloviendo mucho. Después de mediados de septiembre entrará mucho volumen de agua sobre el río Paraná, las Cataratas del Iguazú, el Salado, el Bermejo, hay varios más. Entre agosto y octubre tendremos un promedio total acumulado entre 360 a 420 milímetros promedios, esto significa que va a llover el 60% de lo que llovió el año pasado, en tres meses y medio o menos. Cada 10 días o cada semana puede haber un evento extraordinario en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Uruguay".

Según el Director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes, Córdoba, explicó que las lluvias en Brasil provocarán una gran crecida del Río Paraná.

"La línea del Ecuador está más alta de lo habitual, que ya se sabía, pero algunos modelos marcan mucho más de temperatura. Cuando la isoterma (línea sobre un mapa que conecta puntos sobre la superficie terrestre que tienen la misma temperatura media durante cierto periodo) de 0 ° empieza a descender por debajo de los 4.000 o 3.120 se dan eventos extraordinarios con lluvias muy grandes, pero la isoterma y los cuatros bloqueos a nivel científico llegó a Argentina por dos motivos. Primero, porque la isoterma de 0 ° estaba muy alta y segundo porque el Atlántico y el Pacífico estaba a 9 o 11 puntos más, mientras que el otro 12 puntos arriba. Entonces, para que haya un equilibrio a partir de ahora verán que en el invierno y la primavera va haber lluvias por encima de la media, entre 30 y 40%. Y el ciclo de verano será normal y 20% por encima, lo que significa que la segunda parte del verano y el otoño del 2024, aparentemente tendremos lluvias dentro de los parámetros normales, pero con buen caudal de acumulación, al igual que el Paraná, el Salado, el Bermejo y el río Dulce", sostuvo.

Recordó que en Perú y Ecuador hubo inundaciones en estos últimos meses, en sí todo el Pacífico sobre el norte de Sudamérica "está bastante caliente". Lo que provoca que el propio Trópico de Capricornio genere temperaturas por encima de la media, además de que hay sistemas de baja presión muy grandes. Esto a su vez desencadena y continuará desencadenando nevadas y lluvias intensas sobre la Patagonia, mientras que en Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán y Jujuy también sufrirán nevadas y lluvias en pleno invierno y primavera.

Y agregó: "En el invierno vamos a ver como si fueran tormentas de verano, como lo veremos este fin de semana y las otras semanas, algunas tendrán tormentas típicas de esa estación con granizo en pleno otoño e invierno".

Ante la consulta de si las defensas de Santa Fe están preparas para hacer frente a esta gran cantidad de acumulación de agua, el experto manifestó: "Santa Fe tuvo problemas en 1989, 1992, 2001, 2009, 2012, 2017 y 2018 y se hicieron algunas evacuaciones en conjunto con Córdoba y Entre Ríos. Pero me parece que si la envergadura es importante, como pasó en marzo del año pasado en el sur, como en San Genaro y Rufino, donde hubo lluvias de 200 milímetros, lamentablemente si los acuíferos y el sistema de fibrilación de cuencas sigue siendo de volumen alto y la canalización no es la adecuada evidente se va a sobresaturar y tendremos no solo en Santa Fe, sino en Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Formosa va haber lluvias que hace más de 15 años que no se dan. Y este 2023 habrá inundaciones en por lo menos entre siete y 10 provincias de la Argentina, incluida Santa Fe y toda la zuna núcleo".

"Si los gobiernos no hicieron la readecuación necesaria del manejo de irrigación de cuencas y no tiene los azudes como tiene que tener para poder morigerar los eventos de agua, no solamente en los ríos y los cauces, sino también en los canales de los campos, lamentablemente este tema (las inundaciones) van a ser recurrente en los próximos meses y años. Cuando en su momento tenían dinero para poder hacerlo, terminaron haciendo 30 o 40%, falta mucho más por supuesto, en el sur de la provincia falta este porcentaje de obras y en el norte recién se estaba terminando lo que se dejó en 2016, 2014, 2019. Donde, cuando hay eventos muy grandes que vienen de Salta o Santiago del Estero, traen las consecuencias. Obviamente que cuando en un mes llueven 350 o 450 milímetros eso va hacía el río de la Plata y eso tiene que evacuar de alguna forma", expresó.

Las consecuencias de este fenómeno también se sentirán en el campo, donde adelantó que, si bien antes no se podía sembrar, ahora se deberá esperar a que bajen las aguas para poder hacerlo. "En noviembre y diciembre vamos a tener lluvias que primero necesitan el reservorio y el sostenimiento en todos los perfiles, después vienen la canalización de los sistemas de canales primarios, secundarios y terciarios. Tampoco se hicieron los caminos secundarios y terciarios con su respectiva adecuación en las condiciones de canales de conducción de agua, Córdoba hizo una parte, Santa Fe poco, Buenos Aires casi nada y La Pampa una parte.

Por su parte, Roberto Gioria, secretario de Asuntos Hídricos de la provincia de Santa Fe, señaló que están al tanto de dos pronósticos para los próximos meses, uno aportado por el Noaa y otro por el IRI, agencias de Estados Unidos que se dedican a esto. "Según el pronóstico del primero de estos, el oficial, se daría el máximo de lluvias en el trimestre de septiembre, octubre y noviembre y luego empezaría a descender El Niño. Mientras que el IRI que pertenece a la Universidad de Columbia indica que los máximos se darían en julio, agosto y septiembre y luego declinaría de forma continua y llegando a 68% de probabilidades en enero, febrero y marzo. Esto puede producir o no crecidas porque el pronóstico es de volumen de agua precipitable, lo que no se sabe es dónde va a caer y su distinción en el tiempo. Entonces, lo peor sería que se concentre en la cuenca baja del Paraná en Brasil y que caiga mucha agua en un corto tiempo, eso sería la máxima. Y la mínima fue lo que ocurrió con otros niños de este tipo en los cuales hubo crecidas ordinarias", preciso.

"En principio Santa Fe tiene las defensas construidas, por supuesto del anillo defensivo, falta algún mantenimiento, pero en sí estructuralmente las defensas están bien, como para soportar hay que hacer algún mantenimiento. Y en el anillo faltaría por ejemplo la defensa Arroyo Leyes, la cual tenemos licitada y está en estudio para ser adjudicada", señaló el funcionario. Y destacó: "Hay que estar alerta para ver dónde cae la mayor cantidad de volumen de agua y cómo se distribuye en el tiempo. Pero sin lugar a dudas estamos preparados".

