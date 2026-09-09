Seom: Fernández propone que docentes y auxiliares no paguen estacionamiento para ir a trabajar

Junto a su par Jorgelina Mudallel, amplió el proyecto de ordenanza que crea un Régimen Municipal de Franquicias que establece la exención total del estacionamiento medido para docentes y auxiliares docentes de nivel inicial, primario y secundario, tanto de establecimientos estatales como privados

Los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel ampliaron el proyecto de ordenanza que establece un Régimen Municipal de Franquicias para el SEOM , incorporando una exención total para docentes y auxiliares docentes que desempeñen sus tareas en establecimientos educativos ubicados dentro de las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido .

La propuesta busca dar respuesta a una situación cotidiana que afecta a quienes deben trasladarse todos los días a las escuelas y afrontar un costo adicional para cumplir con su trabajo . La incorporación alcanza a los niveles inicial, primario y secundario , tanto de gestión estatal como privada.

“Mientras Pullaro les paga sueldos de hambre, Poletti les cobra para ir a trabajar. Un docente no elige a qué hora entrar a la escuela ni puede dejar de ir a trabajar porque estacionar le resulta demasiado caro. El nuevo Seom no puede convertirse en un descuento diario sobre el salario de quienes educan a nuestros chicos”, sostuvo Fernández.

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Los detalles de la franquicia para docentes

La ampliación establece que los docentes y auxiliares docentes quedarán exentos del pago del SEOM en las dársenas ubicadas dentro de un radio de 200 metros de la institución educativa en la que presten servicios.

El beneficio será aplicable únicamente durante los días hábiles del ciclo lectivo y dentro del horario escolar correspondiente a cada establecimiento.

Para acceder a la franquicia, los docentes deberán acreditar su vínculo laboral con la institución y registrar una credencial en el sistema digital del Seom.

La propuesta contempla además que la franquicia alcance a un vehículo por persona y tenga vigencia durante el ciclo lectivo anual.

“Estamos planteando un beneficio concreto, con reglas claras y vinculado exclusivamente al trabajo educativo. No se trata de una excepción sin límites, sino de reconocer que hay personas que necesitan estacionar en una zona porque allí cumplen una función esencial para la comunidad”, explicó el concejal.

Un régimen de franquicias para quienes viven y trabajan en la zona del Seom

La incorporación de los docentes y auxiliares docentes se suma al proyecto integral de franquicias presentado por Fernández y Mudallel, que contempla otros beneficios vinculados al estacionamiento medido en Santa Fe.

Entre las propuestas se encuentra la exención total para personas con discapacidad y mayores de 70 años, la ampliación de beneficios para vecinos frentistas y bonificaciones del 75% para trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes y comerciantes que desarrollen su actividad dentro del área SEOM.

El proyecto también propone establecer un período de gracia de 30 minutos en las zonas de menor presión del sistema.

“El estacionamiento medido tiene que ordenar la ciudad, no hacer más difícil la vida de quienes la sostienen todos los días. Hay una diferencia entre quien estaciona ocasionalmente y quien necesita hacerlo para vivir, trabajar o estudiar. Esa diferencia es la que el Municipio debe reconocer”, afirmó Mudallel.

El reclamo por el costo del nuevo Seom

Los ediles remarcaron que la ampliación forma parte de una agenda de propuestas que el bloque viene impulsando desde la implementación del nuevo esquema del Seom, frente a los reclamos de vecinos y trabajadores y al aumento de casi el 250% en el valor de la primera hora.

“Desde el primer día señalamos los problemas y presentamos alternativas. Ahora sumamos a los docentes y auxiliares porque también merecen una respuesta. Esperamos que el oficialismo permita tratar estos proyectos en las comisiones y que el Concejo pueda debatir una solución que ponga a las personas por delante de la recaudación”, concluyó Fernández.