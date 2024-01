Servicios municipales previstos para esta semana

Las calles a intervenir son:

Obispo Gelabert: Desde Rivadavia hasta Francia

Santiago del Estero: Desde Francia hasta San Luis

Junín: Desde San Luis hasta Francia

Vale aclarar que según la implementación de la Ordenanza vigente (Ord. N° 12120), las calles Santiago del Estero y Junín, tienen permitido el estacionamiento del margen izquierdo, por ende se las considera como dos cuadras.

Para la ejecución de las tareas se requiere coordinación previa con personal de tránsito, para el ordenamiento vehicular.

Licencia de Conducir

La Municipalidad informa los horarios de atención al público durante el mes de enero para trámites de licencia de conducir:

Centro de Educación Vial de 7.30 hs a 15:30 hs.

Estación Belgrano de 7.30 hs a 12:30 hs

Prado Español de 7.30 hs a 12:30 hs

Tablada (cerrado durante Enero)

Noreste de 8:00 hs a 12:00 Hs

La Costa de 8:00hs a 12:00 Hs

Los Centros de Distrito

Durante los meses de enero y febrero, las sedes municipales descentralizadas permanecerán abiertas de 7:00 a 14:00 horas. De este modo, se garantiza la atención a vecinas y vecinos que deben completar trámites en sus barrios, sin necesidad de concurrir al Palacio Municipal.

Además, se informa que por razones de licencias del personal, y por faltante de cajeros (jubilaciones, traslados, ascensos, etc), en enero/febrero 2024, se tendrán que cerrar puestos de caja según se indica:

BOTÁNICO: Cerrado

BOCA DEL TIGRE: Cierra a partir del 22/01 y hasta el 29/02/2024

CEMENTERIO: Se cierra la Caja Plus Pagos durante enero y febrero, y queda operativa la Caja Municipal

PARQUE GARAY: Según la Dirección de Licencias de Conducir, se trabajará en enero desde las 7:00 horas y hasta las 16:00 horas (se cubre con un cajero, con dos horas Extras diarias); en febrero horario habitual

ESTACION BELGRANO: Cierra una Caja a partir del 22/01/2023 y hasta el 29/02/2023, queda operativa una sola Caja

PRADO ESPAÑOL: Cierra una Caja a partir del 29/01/2023 y hasta el 29/02/2023, queda operativa una sola Caja

CORRALON (D.V.R.): Horario Habitual, Sábados y feriados abre de 08:00 horas a 14:00 horas con el pago de horas Extras

Demás puestos en horarios habituales

Animales de compañía

Esta semana, la Municipalidad reanuda las campañas específicas de vacunación antirrábica en diferentes barrios de la capital provincial. Durante las mismas se colocarán las dosis correspondientes a perros y gatos. Las actividades inician en las tres sedes de Imusa y se extenderán a los puestos móviles de atención. Como siempre, serán de forma gratuita y por orden de llegada de 8 a 17 horas entre este martes 2 de enero y el viernes 5 de enero.

En tanto, como siempre, continúan los servicios de tratamiento contra la sarna, curaciones, desparasitaciones, ATB y castraciones de forma gratuita y por orden de llegada. En el caso de las castraciones, las mismas se realizan por turno, el cual se entrega en el mismo lugar, al momento de la apertura.

Esta semana las tareas se realizan en:

IMUSA I, Parque Juan de Garay (Obispo Gelabert 3691). Atención general de 8 a 17 horas, y castraciones de 8 a 10 y de 12 a 14

IMUSA II, Jardín Botánico (San José 8400). Atención general de 8 a 13 horas, y castraciones de 8 a 10.

IMUSA III, La Tablada (Teniente Loza 6970). Cerrado momentáneamente por cuestiones de seguridad.

Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos, y ser mayores de 6 meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de posparto.

Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.

Desmalezamiento

La Municipalidad acentúa las tareas de poda y mantenimiento de espacios públicos de la ciudad, en función del plan establecido, con desmalezadoras manuales y mecánicas. Las tareas se realizan diariamente por la mañana, para mantener la higiene urbana y avanzar en la prevención del dengue. De esta manera, los trabajadores avanzan en el desmalezamiento y la limpieza de zonas de uso público, espacios barriales, canteros centrales de avenidas, ciclovías e intersecciones de vías.

Los operativos se completan en los siguientes puntos de la ciudad: