Sin casos de dengue en Santa Fe, Salud pidió "estar alerta" y advirtió: "En marzo y abril vamos a tener contagios"

A pesar de que la ciudad de Santa Fe no ha registrado casos de dengue hasta el momento, las autoridades de salud, tanto provinciales como municipales, insisten en la importancia de no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas.

"Es importante que la gente profundice la utilización de repelente, sobre todo las personas que viajan a otros países, a otras provincias. En Formosa en este momento hay un brote importante, y también en Brasil", advirtió. Asimismo, recordó que los viajeros deben seguir utilizando el repelente al regresar a la ciudad.

Aunque en Santa Fe no se han registrado casos hasta ahora, Chumpitaz advirtió que los casos probablemente ingresen a través de personas que viajan a zonas afectadas por el dengue.

"Seguramente van a ingresar los casos por alguien que viaje y traiga este virus a la ciudad, así como en otras localidades de la provincia", dijo.

Además, remarcó que Brasil, un país endémico, mantiene circulación de los cuatro serotipos de la enfermedad. "Brasil es uno de los países que habitualmente tienen muchos casos, es un país endémico, todo el año tienen casos de los cuatro serotipos: uno, dos, tres y cuatro. Recordamos que nosotros en la provincia de Santa Fe tuvimos principalmente circulación de uno y dos", explicó.

Vacunación contra el dengue

Chumpitaz también informó que ya se ha vacunado a la mayoría de los grupos estipulados, y que actualmente se está comenzando con la colocación de las segundas dosis. "Se vacunaron ya dentro de los grupos que teníamos la mayor parte que teníamos estipulados. Y estamos ahora comenzando fuertemente con las segundas dosis", señaló.

Sin embargo, hizo un llamado a la población a no alarmarse si experimentan demoras en la disponibilidad de la segunda dosis. "Es importante recordar que para aquellas personas que se han colocado la primera dosis de la vacuna obtienen un 85% de cobertura. Y muchas personas a veces van a las farmacias donde se colocaron la primera, pero no encuentran la segunda dosis; pueden pasar de seis meses hasta un año para colocarse la segunda", explicó.

Destacó que la vacunación contra el dengue es solo una parte del programa de prevención. "Es una de las patas del programa, pero no es probablemente la más importante. El programa se basa principalmente en el descacharrado, que es la herramienta prioritaria de prevención", explicó.

Prevención

Por su parte, el subsecretario de Salud del municipio, Carlos Strada, resaltó que el trabajo de prevención sigue siendo fundamental. "En el marco de este 2025, donde todavía no hemos tenido casos de dengue, seguimos trabajando en la difusión y en la promoción de la prevención del dengue", expresó.

Strada agregó que, a pesar de la ausencia de casos, se deben continuar con las acciones de promoción y capacitación para mantener la alerta. "Aprovechando el verano, desde el municipio tenemos acciones de promoción y capacitación en relación al dengue", destacó.

El funcionario municipal señaló que, aunque Santa Fe aún no ha registrado casos, la situación puede cambiar en cualquier momento debido a los viajes. "Hoy no hay casos, pero en cualquier momento, por gente que viaja; que ha ido a Brasil, al norte del país, podemos llegar a tener casos", explicó.

Strada también remarcó que, aunque los casos en baja pueden generar cierta relajación, es crucial no bajar la guardia. "A pesar de no haber casos, seguimos con el mismo cronograma de promoción y prevención", afirmó. "Lo importante es no bajar la guardia, seguir con las mismas acciones y en eso no hemos aflojado un solo día en ninguna de las actividades programadas para la prevención", agregó.

El subsecretario también destacó la importancia de las medidas de prevención, como el monitoreo constante de las ovitrampas para detectar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

"Es razonable que exista en esta época, pero eso no habla de la presencia del virus, habla de la presencia del vector", explicó. En este sentido, instó a la población a seguir usando repelente, especialmente frente a cualquier aparición de casos febriles. "Lo importante es la prevención ante la aparición de casos febriles, la utilización de repelente, para que el virus justamente no ingrese al vector que es el mosquito", concluyó Strada.