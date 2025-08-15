Uno Santa Fe | Santa Fe | Bancos

Sin clases ni bancos pero con comercios abiertos: así funcionan los servicios en Santa Fe este viernes "no laborable"

Este viernes 15 de agosto, la ciudad de Santa Fe vive un “día no laborable” con alcance dispar. Conocé cómo funcionarán el transporte, la recolección de residuos y otros servicios.

15 de agosto 2025 · 08:37hs
Este viernes 15 de agosto, Santa Fe vive su segundo día no laborable con fines turísticos del año, una modalidad distinta a un feriado tradicional, que deja a cada empleador la decisión de trabajar o no. El resultado: una ciudad a “media máquina”, con escuelas, bancos y dependencias públicas cerradas, pero con comercios abiertos casi a pleno, impulsados por las ventas previas al Día de las Infancias.

Actividad educativa, bancaria y estatal

No habrá clases en ningún nivel —primario, secundario, terciario y universitario—, tampoco abrirán los bancos ni las oficinas públicas. El Palacio Municipal y las oficinas de distrito permanecerán cerrados, y el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) atenderá únicamente con guardias mínimas a través del 0800-777-5000.

Comercio abierto y horario extendido

A diferencia del sector público, la actividad privada funcionará casi con normalidad. “El comercio tendrá sus puertas abiertas ya que no se trata de un feriado”, explicó Jorge Baremberg, integrante del Centro Comercial, quien invitó a aprovechar para “ver y comprar productos” en la previa del Día del Niño.

Los locales comerciales trabajarán en su horario habitual: 8 a 13 y de 16 a 20.

Transporte y estacionamiento

  • Colectivos: funcionarán con la frecuencia habitual de los sábados.

  • Las Bicis: disponibles de 6:30 a 21.

  • SEOM: el Sistema de Estacionamiento Medido no estará operativo este viernes y volverá a funcionar el sábado 16 desde las 8.

Recolección de residuos

Las empresas Cliba y Urbafe trabajarán con normalidad, respetando los horarios y modalidades habituales. Este viernes corresponde sacar residuos húmedos.

Los Eco Puntos estarán cerrados y reabrirán el sábado 16 de 9 a 19.

Otros servicios y espacios

  • Cementerio municipal: inhumaciones de 7:30 a 11:30; visitas de 8 a 15.

  • Imusa: las tres sedes permanecerán cerradas hasta el lunes 18.

  • Tribunal de Faltas y corralón municipal: abiertos el viernes 15 y sábado 16 de 8 a 16.

  • Mercado Norte: horario normal desde el viernes hasta el domingo.

  • Centros de informes turísticos:

    • Terminal de Ómnibus: 8 a 20.

    • Puerto de la ciudad: 12 a 19.

    • Casco Sur: solo sábado 16, de 12 a 17.

