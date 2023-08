Sin lista de precios, droguerías de Santa Fe revelaron que hubo subas "importantes" en los medicamentos

"El problema que tenemos ahora es el desorden que se armó después de las Paso, el lunes posterior se armó el quilombo, se devaluó y eso afectó. El material médico está atado al dólar, fundamentalmente al oficial. Además de la devaluación, le pegaron (un aumento) a los precios originales en dólares que tenían los productos. A su vez, hay algunos productos que no está habiendo en el mercado porque se le está complicando a los importadores sacar la mercadería del puerto ", expuso González.

La incertidumbre económica ya pasó a ser una realidad para el sector: "La gente de Buenos Aires, que son los formadores de precios prácticamente porque la mayoría están allá, está muy alterada. Este martes se empezó a vislumbrar algo por donde va andar el mercado, pero estimo que va a ser momentáneo, por lo menos hasta las elecciones o después de estas".

Sobre los medicamentos indicó: "Ya había productos que estaban en falta, pero fundamentalmente algunas drogas, la mayoría están, en ningún momento hubo desabastecimiento. Sí puede haber alguna droga puntual que está complicado conseguir por la droga madre, que el laboratorio la produzca, eso se viene dando, aunque últimamente estaba bastante ordenado eso".

El dueño de la droguería se sorprendió bastante por los precios de los medicamentos que le llegaron, en comparación a los que estaban la semana pasada: "Le pegaron un toque bárbaro".

Señaló que la mayoría de los insumos médicos vienen del exterior, aunque sí hay producción nacional. Sobre lo que se fabrica acá sostuvo que aún así en dicho proceso "hay muchas cosas que son importadas, entonces indudablemente incide en todo". Y añadió: "Esto sumémoslo a cómo está manifestada la inflación, es impresionante. Este año fue muy fuerte, hace dos años que no tengo lista de precios, pregunto los precios diariamente. Hay una lista que sí agrupa a todos los medicamentos, como tienen las farmacias, ya que estos vienen de una fórmula del laboratorio. Pero vendo otros productos a los hospitales y esos no le pongo precios porque están permanentemente modificándose, muy pocas veces para abajo, todo para arriba".

Gonzales reveló también que hay complicaciones cuando se tiene una empresa que atiende un ente público, como un hospital: "El gobierno está pagando entre 120 y 150 días después, entonces cómo hacés para financiar eso en este contexto, a cuánto tenés que vender la mercadería". Por esta incertidumbre económica a un ente público "se le tiró para atrás órdenes de compra". Sobre el motivo de esta medida, sentenció: "No tenemos certeza de cuándo vamos a tenerlas, además de que tenemos que cotizar en el momento en el que eventualmente podemos tener esa mercadería. Se están quedando sin stock de algunas cosas (los hospitales), no sé si están quedando sin nada, pero no va a pasar mucho tiempo que pasé. El proveedor no está entregando la totalidad de las cosas. Si el hospital pidió algo es porque va a ocuparlo, no es como hace tiempo que pedían grandes cantidades para cubrirse por x tiempo, no da este momento para eso".

El acuerdo entre los laboratorios y el gobierno nacional para congelar el precio de los medicamentos hasta octubre tampoco cayó bien en el sector. "Esto se dio por una cuestión de que ya aumentaron ahora, prefijaron la inflación estimativa que puede haber y ya lo aplicaron, por eso tanto el gobierno como los laboratorios quedan bien con la sociedad. Los laboratorios siempre están adelante de todos, nunca atrás", apuntó.

