Un grupo de cuidacoches aceptó la propuesta del municipio y comenzará a trabajar en cooperativas

El lunes pasado el Concejo le dio luz verde al pedido del Ejecutivo municipal de prohibir en la ciudad la actividad de los cuidacoches o trapitos , por ser considerada ilegal y porque además fue un compromiso asumido por el intendente para que los santafesinos no tengan que pagar dos veces un servicio, es decir, que donde funciona el sistema de Estacionamiento Medido, no corresponde abonar a estos trabajadores informales.

El dilema de los cuidacoches en la ciudad

"Tal cual lo manifestamos, esta decisión no va a solucionar el problema de la pobreza, ni de los cuidacoches, sino que será algo que se trabajará en etapas e insistiendo en que desde un primer minuto sabíamos que es una actividad ilegal y que si bien se pensó en cambiar la actividad y transformarla en un estacionamiento social, lo que se va a hacer cumplir es que la doble imposición por la cual una persona debía pagar estacionamiento medido y también a un cuidacoche, no suceda y por eso es que donde haya Seom, no habrá trabajadores informales".

trapito cuidacoches.jpg Imagen ilustrativa. UNO Santa Fe

"A la articulación para cumplir la norma la elaboramos desde hace tres meses, además de haber censado a 300 trabajadores, también se denunció a la Justicia a quienes contaban con antecedentes o pedidos de captura. También por la información recolectada pudimos saber quiénes son el sostén de familia, quienes tienen menores a cargo y dónde viven. Con ellos se está trabajando de manera voluntaria para unirlos a cooperativas que están prestando servicios al municipio y que desarrollen trabajos de zanjeo, cortes de césped, entre otras cosas. La Dirección de Acción Social trabajará con quienes acepten la idea de manera directa", agregó el intendente.

El mismo lunes también comenzarán los controles en la zona de estacionamiento medido: "Allí trabajara el binomio de GSI con los agentes de policía que invitarán a los trabajadores a retirarse del lugar. Sabemos que un amplio número de ellos ya han aceptado la propuesta y el lunes no estarán en los lugares donde funciona el Seom".

