STVP1.jpg

El vocero del sindicato, Matías Valdez, habló con UNO Santa Fe y le confió que "se va a cambiar la sede a Santa Fe capital, se estará definiendo en los próximos días".

"La idea es evitar la confrontación y tratar de llegar a un diálogo con autoridades municipales, policiales y la Justicia para trabajar mancomunadamente y darle una solución a lo ilícito. La primera opción es la vía del diálogo, si no es el dialogo ingresaremos en la provincia de Santa Fe con una medida cautelar", adelantó.

Desembarca en la ciudad el sindicato de trapitos: buscarán que Santa Fe sea sede de la asamblea constitutiva

Estacionamiento Social Asistido

Desde el gremio siguieron de cerca lo ocurrido con la fallida implementación del Estacionamiento Social Asistido (ESA) que pretendía la municipalidad, con los cuidacoches como agentes de cobro del estacionamiento con una tarifa fija e identificación. Sin embargo este plan no se consensuó con los vecinos de barrio Candioti, donde iba a funcionar la prueba piloto, y la Municipalidad dio marcha atrás con su implementación. En diálogo con UNO Santa Fe, le pidieron a Poletti que revea la decisión.

"Creemos que la única manera es replicar el modelo que quería implementar Santa Fe, le pedimos al intendente que reflexione, que se ponga del lado de los trabajadores y los contribuyentes. Tener a los cuidacoches con pechera , identificados con nombre y apellido, que haya un lugar para reclamar si uno extorsiona, sería lo ideal", consideró Valdez.

El vocero expresó que "no hay nada más extorsivo que el estacionamiento medido, donde si no pagas hay una multa", y denostó que "quieren inculcar que los cuidacoches son extorsivos".

"Sabemos que hay personas que realizan prácticas ilegales como apremios y extorsión, a esos hay que sacarlos a patadas, nosotros no los vamos a defender", aseguró Valdez.

Trapito1.jpg

Prohibición

Con respecto a la prohibición sancionada por el Concejo municipal el pasado lunes, Valdez consideró que no se podrá implementar.

"No se va a poder, si el cuidacoche va a ir preso, sale y vuelve al mismo lugar. Es algo de nunca acabar. La ordenanza de prohibición no se puede implementar, no se puede cumplir, se necesitaría un ejército en la calle", indicó.

Desde el sindicato aseguraron que no reciben dinero de "ningún partido político ni gobierno", y recalcaron que no están anexados ni a la Confederación General del Trabajo (CGT) ni a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Pese a esto, señalaron que ya cuentan con afiliados en la ciudad de Santa Fe.

"Todavía no tienen la pechera para no exponerlos, para que no ocurra lo que nos pasó en La Plata, que a los que tenían pecheras los llevaban presos. Hasta que nosotros no resolvamos cuestiones legales no vamos a exponer a ningún afiliado", sentenció.

Valdez recalcó que un sistema como el Estacionamiento Social Asistido está implementado en Uruguay, que en Brasil y Paraguay "hay sistemas similares", y que ya funciona en Mendoza y en Córdoba. El sindicato considera que "es un modelo que dignifica el trabajo y deja una tranquilidad al automovilista".

Trapito2.jpg

Críticas

La vicegobernadora, Gisela Scaglia, se mostró muy crítica de la posible llevada del sindicato a la provincia -en un primer momento a Rosario-."Yo entendía que los sindicatos eran para la gente que trabaja", sostuvo ante la consulta periodística y preguntó: "¿Acaso ser trapito es un trabajo en la Argentina?".

Luego, ante un comentario de sus interlocutores, fue más allá: "Conformar un sindicato de algo ilegal es raro".

Por su parte, el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, descartó la propuesta de plano: “La posición del intendente Pablo Javkin fue clara. Estamos en contra de la conformación de ese gremio, y de hecho se han girado notas firmadas por el intendente, por el secretario de Gobierno y por mí a las secretarías de Trabajo de provincia y Nación, así como al Ministerio de Seguridad”.