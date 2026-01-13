Santa Fe tendrá un martes caluroso previo a la llegada de la inestabilidad

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 25.9º y se espera que la máxima alcance los 37º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el aporte de una masa cálida y húmeda desde el norte/noreste en la región región. Esta situación, permite que las condiciones sean buenas y estables, con leve nubosidad, por lo menos hasta la jornada de mañana. No obstante, desde la jornada del jueves se prevé que inestabilizarían las condiciones , por el ingreso de un sistema frío leve, con la probabilidad de lluvias y de algunas tormentas aisladas . Con respecto a las temperaturas , irán en gradual ascenso , en valores acordes a la época que se transita hasta mediados de semana, para descender levemente desde el jueves .

Miércoles con cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 24º y máxima 38º. Vientos leves a moderados predominantes del sector nor/noroeste.

En tanto para el jueves se espera un cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando y con probables lluvias y posibles tormentas aisladas. Temperaturas en descenso: mínima 23º y máxima 28º. Vientos moderados del sector nor/noroeste, rotando a moderados del sector sur.

Por último, viernes nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables, mejorando y con posibles lluvias débiles en las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave descenso en las mínimas, 20º y poco cambio en las máximas, 29º. Vientos moderados del sector sur/sureste.

