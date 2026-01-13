Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe tendrá un martes caluroso previo a la llegada de la inestabilidad

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

13 de enero 2026 · 07:38hs
El clima en la ciudad de Santa Fe 

gentileza

El clima en la ciudad de Santa Fe 

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 25.9º y se espera que la máxima alcance los 37º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el aporte de una masa cálida y húmeda desde el norte/noreste en la región región. Esta situación, permite que las condiciones sean buenas y estables, con leve nubosidad, por lo menos hasta la jornada de mañana. No obstante, desde la jornada del jueves se prevé que inestabilizarían las condiciones, por el ingreso de un sistema frío leve, con la probabilidad de lluvias y de algunas tormentas aisladas. Con respecto a las temperaturas, irán en gradual ascenso, en valores acordes a la época que se transita hasta mediados de semana, para descender levemente desde el jueves.

Miércoles con cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 24º y máxima 38º. Vientos leves a moderados predominantes del sector nor/noroeste.

En tanto para el jueves se espera un cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando y con probables lluvias y posibles tormentas aisladas. Temperaturas en descenso: mínima 23º y máxima 28º. Vientos moderados del sector nor/noroeste, rotando a moderados del sector sur.

Por último, viernes nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables, mejorando y con posibles lluvias débiles en las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave descenso en las mínimas, 20º y poco cambio en las máximas, 29º. Vientos moderados del sector sur/sureste.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

Santa Fe martes inestabilidad
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

colon es un club que no deberia estar en esta categoria: bonansea y un regreso cargado de ilusion

"Colón es un club que no debería estar en esta categoría": Bonansea y un regreso cargado de ilusión

pullaro marco la cancha antes de las paritarias en santa fe: siempre le ganamos a la inflacion

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

comienza en santa fe la vacunacion contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas: por que se aplica en enero

Comienza en Santa Fe la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas: por qué se aplica en enero

Lo último

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Último Momento
El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Ovación
El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

Mauro Peinipil: Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas

Mauro Peinipil: "Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas"

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"