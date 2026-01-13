El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 25.9º y se espera que la máxima alcance los 37º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el aporte de una masa cálida y húmeda desde el norte/noreste en la región región. Esta situación, permite que las condiciones sean buenas y estables, con leve nubosidad, por lo menos hasta la jornada de mañana. No obstante, desde la jornada del jueves se prevé que inestabilizarían las condiciones, por el ingreso de un sistema frío leve, con la probabilidad de lluvias y de algunas tormentas aisladas. Con respecto a las temperaturas, irán en gradual ascenso, en valores acordes a la época que se transita hasta mediados de semana, para descender levemente desde el jueves.
Santa Fe tendrá un martes caluroso previo a la llegada de la inestabilidad
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Miércoles con cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 24º y máxima 38º. Vientos leves a moderados predominantes del sector nor/noroeste.
En tanto para el jueves se espera un cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando y con probables lluvias y posibles tormentas aisladas. Temperaturas en descenso: mínima 23º y máxima 28º. Vientos moderados del sector nor/noroeste, rotando a moderados del sector sur.
Por último, viernes nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables, mejorando y con posibles lluvias débiles en las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave descenso en las mínimas, 20º y poco cambio en las máximas, 29º. Vientos moderados del sector sur/sureste.
