Subsidios a la luz y el gas: finaliza el plazo de inscripción para mantener los beneficios en las tarifas de energía

Una vez que se accede al sitio, se debe aceptar que “la información suministrada tiene carácter de declaración jurada”. Seguidamente, se deben cargar los datos solicitados. Finalmente, el usuario recibirá un mail con la confirmación de que fue realizado con éxito el trámite.

Quienes no lo hagan, no podrán acceder al beneficio. No es necesario que los hogares que ya hicieron el empadronamiento se vuelvan a inscribir, a menos que quieran actualizar sus datos.

“El sistema de subsidios fue modificado por el Gobierno nacional en cuanto a la segmentación por ingresos económicos. Por eso, ante este panorama y frente al inminente vencimiento del plazo, invitamos a los usuarios a chequear su categoría y actualizar sus datos socioeconómicos”, señaló el presidente del directorio de la EPE, Hugo Marcucci.

Paso a paso: como inscribirse para mantener los subsidios en las tarifas de energía

Para anotarse en el RASE es importante tener a mano DNI, boletas de los servicios de luz y gas natural, correo electrónico e ingresos y Cuil de todos los integrantes de la familia mayores a 18 años.

Luego, son tres los pasos que hay que seguir:

Paso 1: completar datos personales, laborales y económicos.

Paso 2: datos de los servicios.

Paso 3: datos de todos los integrantes del hogar.

Dudas frecuentes

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre?

Si la factura no llega a tu nombre, igual vas a poder realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no sos la persona titular.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?

Sí, aunque no seas el propietario de tu domicilio, vas a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios.

Si soy N2 pero no hice la inscripción, ¿tengo que hacerlo igual?

Si, porque el único registro válido será el RASE, independientemente de las segmentaciones que hayan realizado antes desde la Secretaría de Energía de la Nación.

¿Qué pasa si no completo el formulario?

Automáticamente quedás en el grupo de los N1, es decir, sin posibilidad de acceder al subsidio.

¿Qué pasa si cuando ingreso me dice que “la solicitud ya fue completada”?

Es la confirmación de que el trámite se realizó correctamente en una instancia anterior y no tengo que volver a hacer nada, salvo que quiera modificar mi situación. En ese caso debe ingresar en “consultá tu solicitud” y repetir los pasos correspondientes con la nueva información.