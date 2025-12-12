Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ejecuta la opción y se quedará con el 80% del pase de Diego Díaz

Unión notificó a Sportivo Las Parejas que hará uso de la cláusula de compra por el 80% del pase y pasará a formar parte del patrimonio

12 de diciembre 2025 · 16:59hs
Unión avanza en una de las acciones que no dejaban más margen: la adquisición del pase de Diego Díaz. Tal como anticipó UNO Santa Fe, la dirigencia aceleró las gestiones en los últimos días y este viernes envió la notificación formal a Sportivo Las Parejas de que ejecutará la opción de compra.

El plazo apremiaba y Unión se movió

La operación estaba atada a un límite (el 15 de diciembre) y el club necesitaba resolver. El monto fijado era de 150.000 dólares por el 80% del pase. Lo que demoró la decisión no fue el deseo deportivo, sino la necesidad de reunir el dinero para cumplir con un pago que, como es habitual en este tipo de acuerdos, debe realizarse prácticamente al contado.

Pese al aire financiero limitado, la dirigencia encontró la forma de avanzar y asegurar a un jugador que consideran patrimonio futuro. Con la ejecución de la opción, Diego Díaz, que ya marcó tres goles, pasará a ser propiedad de Unión. Sportivo Las Parejas conservará el 20% restante, pensando en una eventual venta que le permita beneficios económicos a largo plazo.

Unión envió la notificación de que comprará a Diego Díaz.

Para el Tate, es una inversión que busca blindar a un futbolista con proyección y que ya dejó buenas sensaciones en su primera etapa.

Lo próximo será definir su destino deportivo inmediato. Con la compra, restará saber si Leonardo Madelón lo tendrá en cuenta para la próxima temporada o si el club optará por cederlo para que sume minutos y continuidad. Es un escenario abierto, sujeto a la conformación final del plantel y al mercado de pases.

