Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Racing y Estudiantes sostienen parte de su peso histórico en el fútbol argentino a partir de sus títulos de liga (torneo Clausura ) y este sábado el palmarés de ambos clubes puede modificarse con una estrella más.

Ambos clubes construyeron buena parte de su identidad en campeonatos locales que marcaron diferentes épocas del deporte en el país, por lo que se afianzaron en el terreno local a base de grandes hazañas.

El repaso de los títulos de liga de Estudiantes y Racing

Racing acumula 18 títulos de liga entre amateurismo y profesionalismo, en donde su dominio inicial se refleja en los nueve campeonatos obtenidos entre 1913 y 1925, una racha inédita que lo consolidó como potencia en los orígenes del fútbol argentino.

Ya en la era profesional, volvió a destacarse con las consagraciones de 1949, 1950 y 1951, sumadas a las coronas de 1958, 1961 y 1966. Tras ese período, el club atravesó una larga espera de 36 años que terminó con el Torneo Apertura 2001, seguido por el Torneo de Primera División 2014 y la Superliga 2018/19, su estrella más reciente en campeonatos locales.

Estudiantes de La Plata, por su parte, registra seis títulos de liga en la máxima categoría, ya que fue campeón en 1913, volvió a festejar en el Metropolitano 1967 y repitió en el Metropolitano 1982 y en el Nacional 1983.

En este siglo, el equipo platense consolidó su presencia con los Torneos Apertura 2006 y 2010, dos campañas que reforzaron el ciclo más exitoso del club en tiempos modernos.

Entre la tradición de Racing y la solidez histórica de Estudiantes, ambos mantienen un lugar destacado en la lista de campeones del fútbol argentino, con títulos que abarcan más de un siglo de competencia.

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la gran final del Torneo Clausura

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

El partido, que está programado para las 21, se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.