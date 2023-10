Taxistas, blanco de los delincuentes, en alerta

Los asaltos a los taxistas no cesan y los trabajadores se reunieron con el ministro de Seguridad para encontrarle una solución. Piden mamparas de contención

Tras el encuentro, Rodrigo Mansilla, taxista, habló con la prensa en una conferencia en Mendoza y Avenida Freyre, y expresó lo que necesitan para estar en las calles trabajando y que se lo habían transmitido al ministro de Seguridad. "Nosotros vemos cuáles son las zonas conflictivas, dónde podemos meternos y dónde no. Hay barrios donde ya no vamos a entrar más. En pleno día y se produjo un asalto", afirmó el autoconvocado.

"El botón antipánico funciona, pero a mi entender no sirve porque demora mucho. Lo que pedimos al ministro de Seguridad es trabajo preventivo, si nos ven que nos paren, que chequeen al pasajero, los asaltos ocurren durante todo el día, no solo a la noche", agregó.

Contribuiría una contención con mampara

Respecto a las sugerencias que tienen los taxistas y remiseros afirmó que ven como muy importante la colocación de una "contención antivandálica", y que en este caso hicieron un "pedido es concreto al Concejo". "Le mandamos mensajes a Leandro González que nos reciba pero no contesta y Emilio Jatón ya no aparece. Es una protección que se utiliza en cualquier parte del mundo donde vas en un transporte, ya sea taxi o cualquiera", agregó Mansilla, a la vez que aclaró que esto no está en las manos del ministro Brilloni.

El trabajador aseguró que presentaron un proyecto al Concejo de asiento antivandálico y que lo fueron mejorando, y necesitan que salga sí o sí, para brindarles un poco más de seguridad cuando desempeñan sus tareas arriba de los autos.

