Tercerización del alumbrado público en Santa Fe: el Concejo aprobó el proyecto con modificaciones

“Acompañamos este mensaje del Ejecutivo porque sabemos que la falta de iluminación es una de las principales preocupaciones que tienen los vecinos y vecinas de la ciudad porque se relaciona directamente con la inseguridad”, afirmó la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina.

“Valoramos esta decisión del intendente de pensar y proponer una alternativa para mejorar este servicio básico, que desde hace un tiempo presenta muchas deficiencias. Somos muchos los concejales que tenemos experiencia de gestión y legislativa, y pudimos hacer sugerencias para construir un mejor pliego”, acotó.

En qué consiste la tercerización del alumbrado público

A partir de la aprobación de este mensaje, la Municipalidad podrá llamar a licitación pública para seleccionar a las empresas que llevarán adelante la refuncionalización y mantenimiento del servicio de alumbrado público en Santa Fe.

Para esta acción, la ciudad se dividirá en tres sectores: al norte y al sur de avenida Galicia y su continuación hacia el oeste, Estanislao Zeballos, son las dos zonas que se licitarán. Y queda un tercer sector que va a seguir a cargo de la Dirección de Alumbrado Público (Dape), que es la zona de la Costa, que incluye los barrios de Alto Verde, La Guardia y Colastiné.

Desde que las empresas se hagan cargo del sistema de alumbrado, la licitación prevé que los primeros 180 días se destinen al mantenimiento inicial preventivo y correctivo, con el objetivo de que el sistema de alumbrado público quede en óptimas condiciones. Cumplidos esos seis meses, la empresa debe encargarse del mantenimiento. En esta etapa está establecido en el pliego que las empresas tienen 48 horas para resolver los reclamos, a partir de que la Municipalidad se los informe.

Robo y vandalismo

El robo de cable y distintos hechos de vandalismo al sistema de alumbrado público han sido frecuentes en los últimos años. Por eso, en el pliego queda establecido expresamente que las empresas que resulten adjudicatarias de estas tareas van a hacerse cargo de la ejecución del contrato también cuando sucedan este tipo de hechos. Es decir, que van a tener que reponer el material sustraído cada vez que esto suceda.

Asimismo, en base a una propuesta del concejal Ignacio Laurenti, se establece que el 70% de la mano de obra que se contrate deberá ser local y se incorporó expresamente la ordenanza Compre Local, la cual tiene como objetivo la posibilidad de darle prioridad a la oferta local ante igualdad de ofertas.

También se sumó la exigencia de que las luminarias que se coloquen sean aptas para avanzar en la telegestión, lo cual implica un salto tecnológico en el sistema de alumbrado público que va a permitir ser más eficientes.

Al respecto, la concejala oficialista Titi Barletta expresó que “desde que comenzamos a caminar los barrios con el intendente Poletti, el reclamo que más se reitera es la histórica falta de iluminación. Con esta decisión, marcaremos un antes y un después frente a esta problemática, vamos a tener un servicio que nos garantice una iluminación continua y eficaz. Estamos contratando un parque lumínico para que en 6 meses se ilumine toda la ciudad, trabajo que con la capacidad actual nos llevaría 14 años”.

Y agregó: “Esta decisión fue tomada al estilo Poletti, que es escuchar al vecino, a todos los concejales y a la Cámara de la Construcción, realizar las modificaciones en el proyecto y avanzar con el consenso de todos. El objetivo es poner por encima al vecino y su seguridad, porque mejorar el alumbrado público es clave en la prevención de delitos. Y, otro punto importante es llevarle la tranquilidad a cada santafesino de que en 48 horas se resolverá cualquier inconveniente de apagón que pueda tener”.

Por su parte, el presidente del Interbloque Unidos, Leandro González aseguró que se aprobó “por una amplia mayoría” y contó que “el intendente Juan Pablo Poletti, hace un tiempo atrás, envió un mensaje que fue trabajado por todos los bloques y se tomaron las distintas sugerencias. Algunas de ellas fueron dividir en dos zonas la ciudad, que las empresas que ganen la licitación tomen el 70% de empleo local, y se creó también una comisión de seguimiento para que cada peso que los santafesinos y santafesinas invierten tengan el control adecuado. Por eso es una buena jornada donde entendemos que, de esta manera, vecinos y vecinas van a tener un mejor servicio en nuestras calles, en nuestros barrios y en nuestros espacios públicos”.

El bloque del PJ votó en contra

El concejal Jorge Andrés Fernández explicó “que hay un montón de cuestiones que no están claras en el proceso licitatorio”. Y ejemplificó: “No está claro por qué no hay un informe técnico que explique cuántas luminarias están rotas, no sabemos de dónde va a salir el dinero, no estamos de acuerdo en que se comprometa al erario municipal por 5 años ni se tercerice el servicio”.

El concejal aclaró que “estamos de acuerdo en que se ilumine la ciudad pero la Municipalidad tiene las herramientas para iluminarla y puede invertir mucho menos dinero del que va a invertir ahora. También estamos en desacuerdo que hay una parte de la ciudad, toda la zona de la costa, que van a quedar exceptuados de este intento de tercerizar. Por lo tanto, afirmamos nuestra convicción de que hasta que esto no quede absolutamente claro, no vamos a aprobar ni vamos a apoyar ningún proyecto ni ningún proceso de tercerización o privatización del alumbrado público en la ciudad”.

Comisión de seguimiento

Por una iniciativa de la concejala Violeta Quiroz, se creará en el ámbito del Concejo Municipal una “Comisión de Seguimiento de la Contratación para la Refuncionalización y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de la Ciudad de Santa Fe”, encargada de supervisar el desarrollo de las obras y servicios resultante de dicha licitación pública.

Está previsto que esté integrada por un concejal por cada bloque y que se reúna de manera ordinaria dos veces al año, previendo la posibilidad de reuniones extraordinarias cuando la situación lo amerite.

Las funciones de la comisión serán monitorear el cumplimiento del pliego de licitación, solicitar informes al Ejecutivo Municipal respecto a la ejecución de las tareas y obras, citar a funcionarios del Ejecutivo para que brinden informes técnicos de manera verbal o amplíen los informes presentados. También tiene como función solicitar al Ejecutivo que requiera a la empresa un mapeo de la infraestructura del alumbrado público, que entre otros datos incluirá ubicación y tipo de luminarias, cantidad, tipo y ubicación de tableros, etc.

También, entre sus funciones, solicitará al Ejecutivo que establezca un mecanismo de incentivos, sin que eso implique una ampliación de los montos previstos. Esto es para lograr la georeferenciación. Además, la comisión tiene como tarea poner a disposición del cuerpo un informe sobre su actuación.