Terrenos detrás de la Belgrano: vecinos y organizaciones sociales se manifestaron y pidieron "abrir el debate"

Este viernes se reunió la Asamblea por el Derecho a la Ciudad. Vecinos y organizaciones sociales manifestaron que sus aportes no fueron tenidos en cuenta.

Los manifestante aseguran que el convenio firmado "no contiene las propuestas realizadas por los vecinos en la instancia de consulta ciudadana" y prevalece "un negocio inmobiliario contrario a los intereses de los santafesinos" .

LEER MÁS: Convenio por los terrenos de la Estación Belgrano: la mitad de las tierras se destinarán a espacios públicos

Mariano Figueroa, integrante de la vecinal de barrio Guadalupe, fue el primero de los referentes vecinales que tomó la palabra: "Hemos hecho propuestas y vimos que no se han respetado. Creemos que la discusión sobre los terrenos fiscales de la Estación Belgrano se debe abrir, debe participar toda la ciudad, no debemos cometer los mismos errores que cometimos con el Puerto o la Plaza Alberdi".

"Nosotros fuimos a hablar con el corazón y nos contestaron con el bolsillo, y lo peor de todo es que nos contestaron los porteños. O sea, ¿cuál es el negocio que quieren hacer ellos? Las organizaciones intermedias y las vecinales que estamos aquí queremos que el proceso sea transparente, que nos digan qué es lo que se acordó. No conocemos el anexo, no conocemos los detalles, no nos volvieron a convocar y creemos que hay que parar la pelota", sentenció Figueroa.

terrenos estacion belgrano.jpg Vista aérea de los terrenos ubicados detrás de la Estación Belgrano.

Por su parte, Marcos Rossi, integrante de la Federación de Vecinales de Santa Fe, fue otro de los integrantes de la asamblea que se manifestó: "Lo que queremos fundamentalmente es el resguardo del patrimonio de la ciudad. Queremos que estos terrenos tengan un destino que sea para utilidad de todos los santafesinos, tanto sea en módulos habitacionales, como en espacios públicos, como recreación".

"Entonces, si bien se ha firmado el acta acuerdo en el cual no participamos porque no nos convocaron, ni siquiera nos pasaron el borrador, lo que sí queremos es saber cómo se va a desarrollar, qué destino va a tener y quienes serán los desarrolladores", finalizó el vecinalista.

LEER MÁS: Terrenos de la Estación Belgrano: para el Colegio de Arquitectos hay que evitar "que caigan en manos de otros intereses" que no favorecen a la ciudad

Firma del convenio con Nación

A fines del mes de diciembre de 2024, el intendente Juan Pablo Poletti, el secretario de Gobierno y Control, Sebastián Mastropaolo y el secretario General, Alejandro Boscarol, firmaron con el presidente de la Aabe (Agencia de Administración de Bienes del Estado), Nicolás Pakgojz el Convenio Marco para la intervención de los terrenos anexos a la Estación Belgrano.

Del acto también participó la diputada nacional Romina Diez, quien acompañó la iniciativa y fue una de las impulsoras del acuerdo que se rubricó en el histórico edificio.

ecoparque terrenos belgrano.jpg

Del encuentro también participaron concejales, diputados y las instituciones integrantes de la Comisión de Trabajo. Se rubricó el convenio plasma la gran mayoría de los lineamientos acordados en la Comisión de Trabajo creada por Ordenanza y han sido incorporados como texto del convenio a rubricar.

Según el acuerdo, la mitad de las tierras serán destinadas para espacios públicos en manos de la ciudad, junto a la apertura de calles y la construcción del Bulevar Vélez Sarsfield. Asimismo, se vuelve a ratificar la exclusión de la Estación Belgrano, del proceso de subasta pública.

Por otra parte, y de igual importancia para la viabilidad económica del proyecto, queda en este acuerdo establecido que el mayor valor por la venta de los terrenos va a quedar en la ciudad para la realización de las obras de infraestructura necesarias para ese sector.

Finalmente, se incorpora como Anexo una propuesta de la Aabe sobre parcelamiento e indicadores urbanos para ser debatidos durante el próximo año. Fruto de esa mesa de trabajo local, se conformará un nuevo texto para ser firmado en un Convenio Específico, previo al concurso de ideas y a la subasta pública.