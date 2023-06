"El chico ingresó a la sucursal y pidió un vaso de agua. Mientras le servía le veía cara conocida porque anteriormente había pasado e intentado robar . Le doy el vaso, me quedo en la caja, no me alejo de ahí porque ya me lo imaginaba. Daba vueltas y vueltas, me dijo «me das un poquito más de agua» cuando todavía tenía y le dije «no, te vas a tomar eso que quedó ahí»", relató.

Y agregó: "Ahí me empezó a decir que le compre los libros infantiles que tenía en la mano, le dije que no tenía nada, siguió insistiendo, me insistió con que quería plata de la caja, a lo que le dije que me estaba comprometiendo en mi trabajo, que no. Me amenazó con mi hija, que tiene dos años, no estaba conmigo, pero sabe porque me vio y según él sabía dónde vivía. Es una persona que circula bastante por la sucursal. Me dijo que tenía un arma guardada, a lo que le digo que la saque, que la muestre en frente de la cámara, no la quiso sacar porque decía que había mucha gente, pero que no me resista porque la sacaba y me pegaba un tiro directamente".

En ese momento no había nadie dentro del local, estaba sola, aunque sí había muchas personas en la peatonal. "Uno tiene miedo que vuelva a intentarlo de nuevo. Sustrajo plata de la caja fuerte únicamente y se fue caminando como si nada", contó la vendedora.

Sobre los vendedores ambulantes que andan por la zona, manifestó: "Hay chicos respetuosos que lo único que quieren es vender, que ya los conocemos. Después están estos que ya los identificamos, tienen otra cara, otra actitud".

