"Tildar de caranchos a los abogados laboralistas es un absurdo", manifestaron desde el Colegio de Abogados de Santa Fe

El presidente de la entidad, Andrés Abramovich, respondió a los dichos de Javier Milei y defendió la tarea de los abogados laboralistas: “Cumplen una función esencial en la defensa de los derechos vulnerados de los trabajadores”.

14 de octubre 2025 · 10:45hs
El Colegio de Abogados de Santa Fe respondió con dureza a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien durante un discurso volvió a apuntar contra los abogados laboralistas, a quienes calificó de “caranchos” y los responsabilizó por frenar inversiones y generar litigiosidad.

El presidente de la entidad, Andrés Abramovich, expresó el rechazo institucional a los dichos del mandatario y defendió “la noble función de la abogacía, en especial de quienes representan a los sectores más vulnerables”.

Tildar a la abogacía laboralista como carancho es un absurdo e inadmisible, y demuestra un profundo desconocimiento de la realidad laboral argentina”, afirmó Abramovich a los micrófonos de LT10. “Los abogados laboralistas defienden derechos vulnerados”

Abramovich manifestó la solidaridad del Colegio con los profesionales del derecho laboral que ejercen “dignamente” su tarea, tanto en defensa de trabajadores como de empresarios, y recordó que su función es esencial para garantizar los derechos laborales.

“Los abogados llevan adelante el reclamo de quienes fueron despedidos sin cobrar su indemnización o padecen un accidente laboral sin recibir las prestaciones que les corresponden”, explicó.

El titular del Colegio sostuvo que culpar a los abogados laboralistas por la falta de empleo o por las dificultades de las pymes “carece totalmente de razonabilidad”.

Los abogados no sancionamos ni aplicamos las leyes, eso lo hacen los legisladores y los jueces. Atribuirnos la crisis laboral es desconocer cómo funciona el sistema jurídico”, remarcó.

“La mayoría de los trabajadores no judicializa sus conflictos”

Abramovich también desmintió la idea de una “industria del juicio” al señalar que, según las estadísticas, la mayoría de los conflictos laborales no llega a la Justicia.

“Muchos trabajadores cuyos derechos son vulnerados —como los no registrados, los mal encuadrados o los que no cobran horas extras— no reclaman judicialmente. La litigiosidad laboral es mucho menor a la que se dice”, aseguró.

Reforma laboral: “Debe proteger a los más vulnerables”

Consultado sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, Abramovich sostuvo que sí es necesaria una actualización normativa, pero advirtió que debe hacerse con un enfoque protector y no regresivo.

“Una reforma laboral debe atender las nuevas formas de trabajo, como los repartidores de aplicaciones o los asociados de plataformas, que hoy están totalmente desprotegidos”, señaló.

El dirigente remarcó que el derecho laboral debe adaptarse a los cambios del mercado pero sin resignar derechos adquiridos: “Reforma laboral sí, pero que proteja a los más vulnerables y contemple las nuevas realidades laborales, no que las agrave”, concluyó.

