Trabajadores de una tabacalera local reclaman una solución para volver a producir

Son trabajadores de la empresa For Men SA, que reclaman frente a Afip para volver a producir de manera normal y revertir suspensiones que se produjeron

Desde el mes de diciembre, trabajadores de la tabacalera For Men SA, ubicada en Gorriti al 4700, mantienen un reclamo contra la Afip porque no les entregan estampillas, necesarias para poder producir los atados de cigarrillos y además, por el cobro de un impuesto que es el doble del que le cobran a las tabacaleras internacionales.

Este lunes nuevamente un grupo de trabajadores se concentró frente a la entidad nacional para hacer nuevamente su pedido. En diálogo con el Móvil de UNO, Cristian, que es delegado, contó: "El motivo del reclamo es que queremos tributar en igualdad de condiciones. Hoy esta empresa debe ser una de las que más tributa en la ciudad. A nuestra pyme, de esta manera, se la pone en una situación peor que la de una multinacional. Las trabas están relacionadas a la restricción del instrumento fiscal, es decir, Afip no nos envía estampillas para poder producir y como no se produce, no se vende y se corta la cadena de distribución".