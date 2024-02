Transporte: a diez días de la última suba, desde el municipio confirmaron que se viene un nuevo aumento del boleto

La quita de subsidios nacionales obliga a una nueva revisión. Si bien no está definido el porcentaje, adelantaron que la tarifa podría actualizarse esta semana o la próxima. Los empresarios lo piden de manera urgente y miran de reojo a Córdoba que llevó la tarifa a $700.

Ese último incremento llevó el boleto a los actuales $380. Funcionarios municipales son cautos y por el momento no adelantan porcentaje de suba. Por su parte, empresarios volvieron a describir un escenario muy complejo y miran de reojo a la ciudad de Córdoba, que llevó el boleto a $700.

La quita de subsidios nacionales genera preocupación entre los intendentes, quienes se ven obligados a que la principal variable de ajuste sea la tarifa. La liga de intendentes llevó el reclamo a Buenos Aires y hubo planteos judiciales para dar marcha atrás con la decisión. En este contexto, la suba del boleto se presenta como la única salida a un conflicto que permanece latente.

Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno de la Municipalidad, advirtió que el desfasaje económico se produce por la eliminación del fondo compensador: "Tenemos una situación de mucha complejidad. Hoy, ese 33 por ciento que aportaba nación, que servía para que el boleto no aumente de una manera desmedida, hoy no está más. Por lo cual, entre provincia, municipio y lo que es valor del boleto se termina resolviendo".

"Vamos a reclamar en todas las instancias; administrativa y hasta en la judicial la discriminación que sufre el interior del país para con los usuarios del Amba", remarcó en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

El funcionario municipal insistió con que la quita de subsidios es la que obliga a tener que analizar nuevamente la tarifa: "Intempestivamente, Nación nos quitó casi 300 millones de pesos mensuales. De un día para otro, sin notificación alguna, nos enteramos que ese dinero no volvía. Córdoba ya aumentó a $700, nosotros hemos quedado en 380 y obviamente los empresarios solicitan una actualización. Tenemos que analizar, estudiar, ver si tenemos otro recurso para poder asignar y que no sea tan duro al consumidor".

Sin adelantar porcentajes de aumentos, Mastropaolo afirmó: "Obviamente que algún tipo de actualización vamos a tener que realizar". Y profundizó: "Van a ser análisis muy profundos que vamos a realizar con los equipos de profesionales y hablando con provincia, que es quien viene cumpliendo con sus compromisos y es parte de nuestro diálogo permanente".

poletti municipalidad mastropaolo (2).jpg Sebastian Mastropaolo, secretario de Gobierno Municipal de Santa Fe.

El secretario municipal defendió la declaración de emergencia en transporte que este miércoles se debatirá en el Concejo Municipal. "Estamos muy preocupados por cómo va a impactar en el bolsillo de los trabajadores y usuarios. Además, porque hay una crisis que se traslada a los empresarios, a la cual se sumará la nueva paritaria con la UTA, que será un nuevo frente de conflicto".

Precisó que la declaración de emergencia "no solo agiliza los proceso administrativos, sino que permite la posibilidad de disponer de diferentes fondos que podían haber sido asignados para otros recursos y disponerlos para el transporte"

Por su parte, el empresario y titular de Fatap, Gerardo Ingaramo, describió la situación actual del sector del transporte urbano: "Especulamos con que iba a haber un incremento en los fondos nacionales. Lo estaba estudiando el secretario de Transporte de la Nación. Fue todo al revés, se enojó el presidente y nos mató al interior, a los usuarios principalmente que van a tener que pagar una tarifa más alta".

Destacó con relación al precio del boleto: "Hoy tenemos la ciudad de Formosa, Corrientes, San Nicolás de los Arroyos con una tarifa de $690 y Córdoba que aplicó el sábado una tarifa de $700". Advirtió que esa tarifa no contemplan "la paritaria que todavía no se ha firmado con Fatap. Cuando se actualice los salarios, se deberán aplicar fondos municipales o provinciales, o se volverá a incrementarse la tarifa".

Sostuvo que el gobierno nacional no entiende la realidad. Vaticinó que "la semana que viene o la otra en muchos lugares va a estallar el conflicto porque no vamos a tener ni para pagar los sueldos, ni cargar combustible. Estamos en una situación apretada, no tenemos fondos".

En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", Ingaramo advirtió que durante enero y febrero las frecuencias se redujeron en torno al 50 por ciento y adelantó que en marzo se incrementarán.