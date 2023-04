Transporte público: llegaron los fondos, pero para los empresarios el conflicto sólo se posterga una semana

Gerardo Ingaramo, presidente de Fatap, adelantó a UNO Santa Fe que, si no llegan dichos recursos, los sueldos se pagaran sin reconocer el acuerdo paritario del 29,5%. Ante esta situación, podría haber medidas de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el fin de semana.

"Este jueves tenemos audiencia a las 12, y veremos. Si el gobierno propone fecha de pago, puede haber una instancia de negociación; si no, se va a complicar", dijo Ingaramo a este multimedio.

Acerca de la audiencia, Ingaramo manifestó no entender "la desidia de esta gente, porque están pagando fuera de término montos comprometidos dentro del presupuesto".

"El ministro dijo que iban a estar los fondos y no sabemos por qué se demoran tanto, argumentan que no tienen plata pero al AMBA le pusieron 25 mil millones. No soy optimista pero quiero serlo, pedimos los fondos previstos, no pedimos más", indicó el presidente de Fatap.

Posible aumento y Ley Federal

Ingaramo también adelantó a UNO Santa Fe que ya se ha solicitado un aumento de tarifas, y que actualmente se están realizando los estudios de costos.

"Veremos el mes que viene a cuánto puede arribar, pero debería ser un boleto de $150 como mínimo", consideró. Se trataría de un aumento del 50%, teniendo en cuenta que actualmente el pasaje cuesta $99.

Otro aspecto de la discusión está vinculado a una Ley Federal de Transporte impulsada por el sector.

"La venimos planteando desde el año pasado, cuando estuvimos reunidos con diputados del norte y ya avanzamos un poco, pero se trabó porque estuvo el cambio de ministro y asumió Massa", contó el presidente de Fatap.

Al respecto, Ingaramo señaló que la semana pasada hubo una reunión con 20 legisladores de la comisión de transporte de la Cámara de Diputados, donde "hubo buena recepción".

Según apuntó el empresario, los legisladores "van a unificar todos los pedidos que se hicieron para trabajar en una Ley Federal", y que "los equipos técnicos estaban trabajando al respecto".