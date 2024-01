En caso de no abonarse los haberes el próximo viernes habrá medidas de fuerza. El municipio destinará una nueva partida de recursos para solventar gastos vinculados al gasoil.

Empresas de colectivos urbanos afirmaron que "no está garantizada la prestación del servicio la próxima semana"

Fuentes gremiales confirmaron que en caso que no se cumpla con dicha remuneración, los choferes darán inicio a un nuevo plan de lucha con un paro.

Mientras tanto, sigue la espera de los fondos nacionales, los cuales podrían llegar según precisaron a este medio entre el próximo jueves y viernes. Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), afirmó a UNO Santa Fe: "Estamos aguardando que el municipio transfiera fondos por el aumento del combustible y hemos hablado con Nación para ver cuando nos liquidan los subsidios del mes de diciembre, liquidaron a otras provincias pero no a Santa Fe".

Además, los empresarios del transporte mantuvieron contactos con Renata Ghilotti, secretaria de Transporte de la provincia, por el desembolso de fondos provinciales al sistema para afrontar compromisos económicos. "Cuando liquiden Nación y provincia podremos pagar los salarios, esto sería entre jueves y viernes, si esto no ocurre desde el viernes podría haber medidas", afirmó Ingaramo.

A su vez, y en dialogó con LT10 y precisó sobre la situación del transporte: "La semana pasada el Amba redujo al 50% el servicio de colectivos, pero el Ministerio de Infraestructura y la secretaría de Transporte de la Nación salieron a auxiliarlos con 36.000 millones el pasado viernes y esta semana le van a aportar el 80% de lo que les corresponde al mes de enero más una actualización tarifaria del 45% que es mínima en comparación con las tarifas del interior.

"A nosotros nos deben los subsidios del mes de diciembre, que es lo que estamos reclamando para Santa Fe y viendo que es lo que va a aportar la provincia, pero esto solo sirve para pagar salarios. Por otro lado tenemos el grave problema del costo del combustible que se duplicó en su valor. Si no tenemos incrementos en la partida de subsidios y en las tarifas se va a complicar el servicio. Por eso, esta semana va a ser decisiva para el pago del sueldo, pero yo no veo la continuidad del servicio como lo tenemos hoy si no tenemos ingresos mayores", continuó.

Si bien el boleto interurbano ya aumentó en su costo del boleto, en el caso del transporte urbano todavía no se aplicó un incremento porque el órgano de control municipal no está conformado.

El comunicado de Fatap

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) emitió el pasado jueves por la noche un fuerte comunicado con medidas extremas ante la crisis "pública y notoria" del sistema de transporte a nivel nacional.

Por esto, anunciaron que se volverá a suspender el servicio nocturno en el transporte urbano desde las 21:30 hasta las 6 horas, se reducirá al 50% el servicio durante el día y se procederán a llevar a cabo suspensiones de personal.

El comunicado de Fatap y firmado por el presidente de la entidad, Gerardo Ingaramo, comienza: "La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), ha advertido hace 15 días de la imposibilidad de seguir prestando los servicios de Transporte de Pasajeros del Interior en las condiciones económicas actuales, que obligaron a iniciar restricciones de servicios en algunas provincias y en otras, con menos suerte, directamente sufrieron y siguen padeciendo paralizaciones y serios conflictos con los trabajadores al no poder cumplir con los compromisos laborales asumidos, además de las obligaciones corrientes".

"Esta situación de crisis, pública y notoria, que se agrava día tras día, no encuentra reacción acorde por parte de los Gobiernos Provinciales y Municipales, que son los primeros responsables de buscar soluciones al deterioro de sus sistemas de transporte público", continúa.

"El abrupto retroceso de los ingresos que vienen soportando las empresas, mediante la aplicación de tarifas insuficientes, pero políticamente razonables, o la especulación sobre la continuidad o no de los subsidios nacionales, no pueden determinar la necesidad de definiciones locales que permitan la continuidad y sustentabilidad de los servicios de los que son titulares", sigue el comunicado.

La nota sigue describiendo: "Por otro lado, y lamentablemente, la inequidad que el Interior viene denunciando desde hace largos años parece mantenerse, la convocatoria a los prestadores del AMBA a comenzar un proceso de transición hacia las nuevas políticas nacionales al sector, contrasta con la falta de respuestas de un mismo tratamiento a esta Federación, que nuclea a la inmensa mayoría de cámaras y empresas del resto del país, dejando a su suerte a más de 10.000.000 de personas que por día utilizan el colectivo como único medio público para trasladarse".

Para comunicar las medidas a tomar, la nota concluye: "Este estado de situación pone a las empresa nucleadas en FATAP ante la necesidad de adoptar medidas extremas destinadas a intentar evitar su total y definitiva paralización, entre las que se cuentan la continuidad de la reducción de los servicios nocturnos, entre las 21:30 hasta las 06:00 del día siguiente; la reducción del 50% de los servicios en horarios diurnos y vespertinos; el inicio, impulso y continuidad de los Procesos Preventivos de Crisis iniciados en varias jurisdicciones, a la que sumarán otras, dando lugar a suspensiones y pérdida de puestos de trabajo".