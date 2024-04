Trapitos y estacionamiento social: Poletti afirmó que "por ahora no se implementará" y destacó que "se revisará"

Luego del malestar de vecinos de barrio Candioti y tal como adelantó UNO Santa Fe , el intendente confirmó que el programa quedará en stand by y afirmó que "si se tiene que cambiar se cambiará"

El intendente Juan Pablo Poletti se pronunció en conferencia de prensa acerca del programa de Estacionamiento Social Asistido (ESA) y afirmó que "por ahora no se va a implementar". El intendente confirmó, tal como adelantó UNO Santa Fe, que el programa quedará en stand by y afirmó que "los trapitos no vinieron el 10 de diciembre de 2023 cuando asumí".