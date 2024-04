Cuidacoches y estacionamiento social: "Los vecinos deberían venir, charlar con nosotros, no somos todos iguales"

trapitos cuidacoches.jpg José, cuidacoches de la ciudad de Santa Fe.

Para saber qué piensan los trabajadores informales, es decir los otros actores dentro del sistema, este medio dialogó con Diego, que trabaja desde hace 15 años como cuidacoches en la zona de la Plaza España y brindó testimonio sobre lo que piensa de la implementación del plan del gobierno. "Primero trabajé cuidando los autos en la Plaza España, después lo hice ocho años sobre calle Crespo y ahora estoy sobre calle San Luis. Todos me conocen y no tengo ni busco problemas con nadie, solamente vengo a hacer mis deberes".

"Los vecinos no deberían tenernos miedo y apoyarnos"

"El gobierno nos exige que nos vayamos. Nos quieren correr porque pareciera que todos somos malas personas, y si bien hay gente buena y mala como en todos lados, también están aquellos que se merecen una oportunidad, a pesar de que este gobierno no nos ha ayudado nunca", dijo sobre la decisión de ser reacomodados ya que el propio intendente de la ciudad dijo que donde funciona el Estacionamiento Medido (Seom), no debe haber cuidacoches.

"La gente tampoco debería tenernos miedo y apoyarnos en nuestro trabajo", agregó. "Yo soy consciente que existe la rivalidad y esto puede provocar peleas en la lucha por territorio. En mi caso no dejo que me molesten ni tampoco molesto. Acá no hay ni drogas, ni alcohol, o algo raro que haga dudar a los vecinos", afirmó sobre el lugar donde desarrolla su trabajo habitualmente.

cuidacoches trapitos.jpg Cuidacoches y trapitos de la ciudad de Santa Fe.

Otras voces de trapitos

José, un trapito que trabaja en la esquina de las calles Avellaneda y Bulevar Gálvez contó que "hace cinco años" que está en el lugary que en su experiencia "no hay ningún problema con los vecinos", a la vez que afirmó que "me quiere muchísimo la gente". Y agregó: "Acá nunca faltó nada o por lo menos no se quejaron conmigo".

Luego del trabajo de censado de los cuidacoches realizado por el municipio, la explicación de su aplicación a los cuidacoches y el timbreo a los vecinos para conocer su parecer ante esto, el proyecto entra en fase de definiciones. Se está a la espera del regreso a la ciudad del intendente Juan Pablo Poletti para tomar la decisión final sobre si avanzar o no.

En un buen día, José contó a los micrófonos de este medio que se gana "entre 3.000 y 4.000 pesos", aduciendo que el ofrece un "pago voluntario.

Otro de los cuidacoches que hablaron con este medio fue Diego, trabajador que se ubica en la esquina de las calles Castellanos y Avellaneda. Diego también está hace cinco años en el lugar y se manifestó a favor del estacionamiento social: "Lo tomamos como positivo porque estamos identificados".

estacionamiento social.jpg Dársenas pintadas en las calles de barrio Candioti de cara al nuevo estacionamiento social. José Busiemi

El pasado jueves los cuidacoches fueron instruidos en una reunión con el municipio para los pasos a seguir de aquí en mas, una de las cuestiones fue la entrega del chaleco con identificación además del carnet propio de cuidacoches que se va a implementar.

Sin embargo, puso reparos a la hora de hablar de la tarifa horaria de $150 a la que estarán obligados a cobrar: "El tema es la tarifa que nos vemos obligados a poner. Para muchos otros chicos que trabajan a la noche el precio no les conviene".

Consultado sobre la aparición de trapitos con hábitos de apretar o generar conflictos con los automovilistas en la zona, el primero de ellos mencionó que "hay de todo", mientras que el segundo expuso: "Eso va de acuerdo a la persona, hay gente que no hace esas cosas y hay gente que si".

En relación a su recaudación en un buen día de trabajo, Diego indicó que la misma "depende de los lavados". Y agregó: "Un lavado está 2500 o 3000. Después se suma lo que uno gana durante el día, pero el lavado no te salva todos los días sino de vez en cuando".

"La gente debería conocernos"

Volviendo al primero de los entrevistados, Diego afirmó: "Mi día empieza a las 7 de la mañana acá y hasta las 19.30 y no importa si hay sol o llueve", remarcó sobre cómo es un día en su trabajo. Por día el hombre puede lograr recaudar como mucho $10.000. "Si bien no tengo tarifa, es colaboración, a voluntad, sí puedo recaudar un poco más lavando un auto por ejemplo. Sí debo de decir que en alguna oportunidad pedí para comer o tomar algo, porque muchas veces decido no gastar esos $3.000 o $4.000 para llevar el pan a casa".

Al ser consultado sobre el estacionamiento asistido resaltó: "A mí me censaron y si bien no estoy en desacuerdo con el plan, quisiera también que después no se hagan los desentendidos o miren para otro lado. Cada uno de nosotros es un caso distinto, tiene una realidad diferente. Yo detrás mío tengo que responderle a mi familia y no puedo permitirme perder lo único que tengo".

"Sé que nos reasignarían un lugar específico en la zona de Candioti con una tarifa diferencial. Sé que los vecinos también están preocupados y no nos tienen confianza y están en su derecho como todo ciudadano que paga sus impuestos y trabaja, deberían ayudarnos, fijarse cómo somos, que nos conozcan. Porque como dije antes, no somos todos iguales".

Para terminar reconoció: "Pude tener diferencias con algún compañero, pero nada más que por cuestiones de trabajo. Sí han intentado sacarme de acá, me he peleado pero he sabido hasta dónde llegar y cómo responder. También acá los vecinos me han necesitado, los he ayudado así como ellos conmigo cuando lo solicité. También por la relación propia con los vecinos colaboro en la limpieza de tres comercios, algo que me permite tener un ingreso extra".