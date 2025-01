Tras el accidente fatal en la Costanera, vecinos aseguran que "las picadas continúan" y "los controles no son efectivos"

Kayak y stand up paddle: buscan regular la actividad de quienes ofrecen el alquiler de equipos en Santa Fe

El accidente, ocurrido en noviembre, dejó como víctimas fatales a Marcos Arias y Norma López, que fueron embestidos por un automovilista de 19 años que participaba en una picada. Este caso, que la fiscalía definió como “muy complejo” debido a que los conductores involucrados se conocían, sigue generando conmoción y reclamos en la comunidad.

Castella denunció que, pese a los pedidos realizados, el municipio aún no ha dado respuesta a la solicitud de reunión para abordar el problema. “Nosotros pedimos una reunión con el intendente cuando ocurrió ese hecho porque también nos afectó a nosotros acá en el barrio. Todavía no hemos tenido respuesta, no sabemos cuándo será”, afirmó.

Operativos de control insuficientes

Si bien valoró los operativos realizados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, Castella subrayó que persiste una “impunidad total” por parte de motociclistas que realizan maniobras peligrosas, como el “wheelie”, en la Costanera.

“Nosotros no podemos decir que no hay controles porque los vemos, pero estamos convencidos de que no son efectivos. Habrá que revisar la forma de realizarlos y las medidas a tomar”, indicó.

