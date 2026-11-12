Un toro suelto en Santa Fe: escapó de un camión, recorrió varios barrios y embistió a tres personas

El animal huyó luego de que se abriera una de las puertas del acoplado y atravesó distintos sectores de la ciudad. Fue perseguido por móviles policiales y tres personas debieron ser trasladadas al Hospital Cullen.

Un insólito episodio alteró la tranquilidad de Santa Fe este jueves, cuando un toro que era transportado en un camión jaula se escapó en plena vía pública y recorrió distintas calles de la ciudad. El hecho ocurrió pasado el mediodía, en la zona de avenida Alem y Belgrano, y motivó un importante operativo policial para intentar controlar al animal.

Según las primeras informaciones, el camión se detuvo en un semáforo y, durante esa maniobra, se abrió una de las puertas del acoplado. El toro cayó sobre el asfalto y salió corriendo, mientras que el conductor habría logrado cerrar nuevamente el acceso para evitar que escaparan otros animales.

A partir de ese momento, el novillo comenzó una extensa recorrida por distintos sectores de la capital provincial, ante la sorpresa de automovilistas, peatones y vecinos que registraron la situación con sus teléfonos celulares.

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La recorrida del toro por las calles de Santa Fe

Tras escapar en avenida Alem, el animal tomó por calle Rivadavia y avanzó hacia el macrocentro. Luego continuó por bulevar Pellegrini, pasó por las inmediaciones del estadio 15 de Abril, de Unión, y siguió su recorrido por avenida Freyre.

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Durante su desplazamiento, el toro embistió a tres personas, que debieron ser trasladadas al Hospital José María Cullen para recibir atención médica. Uno de los episodios se produjo en inmediaciones de bulevar y avenida Perón, donde el animal se llevó por delante a un ciclista.

La situación generó preocupación por el riesgo que representaba el novillo suelto en sectores de intenso tránsito vehicular y circulación peatonal.

Un operativo para contener al animal

Con varios móviles policiales detrás del animal, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para seguir sus movimientos y evitar que ingresara a nuevas zonas de circulación.

De acuerdo con los últimos datos, el toro llegó hasta el sector posterior del Parque Garay, donde se concentraron los esfuerzos para contenerlo. En ese lugar, la Policía montó un cerrojo con varios patrulleros y dispuso cortes de tránsito en las inmediaciones.

Además, se aguardaba la llegada de personal especializado de la Policía Ecológica, que se trasladaba desde Santo Tomé para intervenir en el procedimiento y lograr capturar al animal de manera segura.

Mientras continuaba el operativo, las autoridades recomendaron a los vecinos no acercarse al toro, evitar intentar detenerlo por sus propios medios y circular con precaución por las zonas afectadas.