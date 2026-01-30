Uno Santa Fe | Santa Fe | mamá

Tras reunirse con Bullrich, la mamá de Jeremías Monzón reclamó en el Congreso que "la muerte de Jere no sea en vano"

Romina, madre de Jeremías Monzón, llevó su reclamo al Congreso en medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad. Habló del dolor, de la impunidad que siente al ver a los acusados en libertad y del legado que busca construir para evitar nuevas tragedias.

30 de enero 2026 · 15:28hs
Con la voz quebrada, Romina, la mamá de Jeremías Monzón, expresó su dolor y su reclamo ante el avance del debate por la ley penal juvenil. Tras reunirse con la senadora Patricia Bullrich, impulsora de la nueva norma, apuntó: “La verdad es que ver cómo los asesinos de mi hijo están en su casa es terrible”, afirmó.

Al mismo tiempo, remarcó el impacto emocional de saber que la norma que se discute no podrá aplicarse a su caso. “Estamos luchando por una ley que no va a ser retroactiva, y eso también es terrible”, sostuvo, al tiempo que planteó una de las frases más duras de su testimonio: “Si esto se hubiera votado antes, los asesinos de Jere hoy estarían presos”.

Romina amplió su mirada más allá de su propia tragedia y habló de una realidad que, según describió, se repite con crudeza. “Hay tantas cosas que hay que cambiar y tantas familias que están pasando situaciones horribles: chicos internados, chicos con miedo, padres asesinados”, enumeró.

En ese contexto, advirtió que la violencia no es un hecho aislado. “En los últimos 40 días, más de diez familias perdieron a un miembro. Es perverso ver cómo se siguen acumulando casos”, afirmó, y cuestionó la falta de responsabilidad penal para los menores involucrados en delitos graves.

Para Romina, el reclamo trasciende el caso de su hijo. “Hoy levantar la bandera de Jere y saber que tampoco va a recibir justicia, que la justicia no sea justa, es horrible”, dijo, y cuestionó a quienes se oponen a los cambios legislativos. “Es terrible que, aun viendo lo que sucede, haya personas que se opongan, porque se van a seguir acumulando hijos nuestros en nichos”, advirtió.

Consultada sobre qué le diría a los asesinos de su hijo, fue sincera pero eligió otro camino. “Se me cruzan muchas cosas terribles, pero no me quiero quedar con ese odio”, afirmó. “Necesito que al menos la muerte de Jere no sea en vano”, agregó.

Romina aseguró que la familia seguirá adelante con el reclamo. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya llegamos hasta acá y, si tenemos que seguir, vamos a seguir”, sostuvo, y aclaró que la lucha no es solo por Jeremías. “Es por muchas otras familias que no pueden descansar”, expresó.

Finalmente, se refirió a la posible participación de adultos en el crimen, luego de la audiencia de la madre de una de las menores detenidas. “Entender que hubo un adulto que fue partícipe, que probablemente lo planificó, no me entra en la cabeza”, dijo. Y cerró con una frase que resume el horror vivido: “El ensañamiento con el que asesinaron a Jere es un nivel de perversión tan alto que no puedo procesar”.

