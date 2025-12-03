Uno Santa Fe | Santa Fe | hombres

Tres hombres en dos motos chocaron a una ciclista para robarle y le fracturaron una muñeca

Un joven de 22 años quedó en prisión preventiva por un robo cometido en la ciudad de Santa Fe. Según la fiscalía, embistió con su moto a la víctima para detenerla y sustraerle la bicicleta. Otros dos hombres que participaron del ataque permanecen prófugos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de diciembre 2025 · 16:44hs
Un hombre de 22 años, cuyas iniciales son LGC, quedó en prisión preventiva tras ser imputado por un violento robo cometido en la ciudad de Santa Fe. Según la investigación de la fiscal Milagros Parodi, el acusado embistió con una moto a una ciclista para detenerla y robarle la bicicleta, provocándole la fractura de una muñeca.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lisandro Aguirre, en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial. “Aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el juez consideró acreditados los requisitos para la cautelar de máxima”, afirmó Parodi.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la fiscalía estableció que otros dos hombres participaron del ataque y actualmente están prófugos.

El hecho

Parodi detalló que el robo ocurrió el martes de la semana pasada alrededor de las 22 en inmediaciones de Estanislao Zeballos y 9 de Julio. Según indicó, los tres investigados actuaron de manera coordinada y con roles distribuidos, desplazándose en dos motos.

“Con el fin de que la víctima detenga la marcha, el imputado impactó su moto contra la bicicleta”, explicó la fiscal. Tras la caída, la mujer sufrió la fractura de una de sus muñecas. Luego, uno de los acompañantes sustrajo la bicicleta y escaparon del lugar.

La maniobra, sin embargo, no terminó allí. La víctima y vecinos que acudieron en su ayuda lograron identificar al acusado, que se encontraba cerca de la zona, y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

Calificación penal

Al joven detenido se le atribuyó la coautoría del delito de robo doblemente calificado, tanto por haber sido cometido en poblado y en banda como por haber provocado lesiones graves a la víctima. La investigación sigue en curso para dar con los otros dos hombres que participaron del hecho y aún permanecen prófugos.

