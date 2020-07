Turismo: empresas reclaman por la ley de emergencia

Agencias de turismo, transportistas y guías de turismo realizaron una manifestación recorriendo la ciudad para llegar hasta Casa de Gobierno y la Legislatura para poder entregar un petitorio pidiendo participar de la sanción de una ley de emergencia para el sector.

La caravana comenzó a las 9 recorriendo la ciudad para hacer visible su reclamo, que es el de poder retomar la actividad que ya lleva cuatro meses sin generar ingresos, algo que también se realiza en distintos puntos del país. En diálogo con la prensa, Florencia Maresca dijo que "el sector está devastado y lo que estamos pidiendo es trabajar y normas claras para hacerlo, además de una ley de emergencia que nos dé una mano y no que nos hunda. Es por eso que queremos charlar y debatir los puntos que se quieran llevar a cabo para constituir una ley que nos dé beneficios al sector, castigado desde hace cuatro meses".

turismo protesta 4.jpg Santa Fe también reclaman una Ley de Emergencia" id="2422806-Libre-222409258_embed" /> Santa Fe también reclaman una Ley de Emergencia" id="2422806-Libre-222409258_embed" /> Las empresa de turismo en Santa Fe también reclaman una Ley de Emergencia UNO Santa Fe

turismo protesta 5.jpg Las empresa de turismo en Santa Fe también reclaman una Ley de Emergencia UNO Santa Fe

"Las agencias podemos abrir pero, ¿con qué seguridad?, si tampoco tenemos definiciones en cuanto a protocolos y manera para hacerlo. Hasta el momento en todo el país cerraron 108 agencias y no tenemos certezas de cuándo podremos retomar la actividad ya que también depende de las aperturas de aeropuertos y de que la gente tenga confianza y seguridad de viajar", manifestó.

Embed

Por otro lado, en cuanto a reclamos dijeron: "A nosotros nos sirve tanto el turismo interno, regional, internacional o nacional ya que no todos hacemos el mismo trabajo, por eso lo que pedimos es hacerlo responsablemente pero sabiendo que tenemos una ley que no está prosperando y que tiene puntos que no nos favorecen, es por eso que pedimos poder debatir junto a los legisladores para poder elaborar algo que sea beneficioso para el sector"

turismo protesta 2.jpg Las empresa de turismo en Santa Fe también reclaman una Ley de Emergencia UNO Santa Fe

turismo protesta 3.jpg Las empresa de turismo en Santa Fe también reclaman una Ley de Emergencia UNO Santa Fe

María Cecilia de la Puente, también trabajadora autoconvocada, agregó: "También necesitamos a nivel provincial que se trabaje en conjunto con las demás provincias para la creación de corredores seguros, para que podamos trasladarnos de una a otra sin problemas, mas allá de saber si se van a hacer viajes dentro o fuera del país. Lo que buscamos es que dentro de Argentina podamos trabajar y buscamos que desde el gobierno provincial se elaboren los protocolos correspondientes para hacerlo, porque si vamos a abrir mañana no sabés cómo hacerlo porque no tenemos ninguna definición".