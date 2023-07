El Móvil de UNO 106.3 estuvo en el lugar y pudo hablar con el conductor del vehículo que terminó con las ruedas hacia arriba , un Fiat Moby verde quien comentó: "Venía circulando por calle Belgrano cuando al llegar a la esquina, miré antes de cruzar, no vi nada pero se apareció la camioneta, una antigua F-100 anaranjada y mi auto terminó así".

accidente belgrano 3.jpg La camioneta F-100, protagonista del accidente en Belgrano y Junín. UNO Santa Fe

accidente belgrano 2.jpg

"Yo fui taxista y sé que este cruce es complicado y de noche mucho peor", agregó, al mismo tiempo que aseguró: "Me sorprendí al ver la camioneta porque pensé que pasaba, pero cuando me di cuenta la tenía arriba".

Por último y al ser consultado sobre su estado de salud destacó: "Solo sufrí algunas golpes, pero me revisaron y me encontraron bien. Una persona que pasaba por acá me ayudó a salir del auto".

