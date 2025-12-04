El plantel de Colón mantiene su postura y no entrena hasta cobrar

El plantel de Colón sigue con la tesitura de presentarse, pero sin respetar un cronograma de trabajo a la espera de cobrar los sueldos atrasados

La crisis económica que atraviesa Colón sigue impactando en lo deportivo y el plantel mantiene la postura de presentarse en el predio, pero sin entrenar bajo las órdenes de Ezequiel Medrán hasta que aparezca una respuesta al pago de los sueldos adeudados.

Si bien los jugadores asisten, las tareas son mínimas y sin planificación. Algunos realizan trabajos en el gimnasio, mientras que otros se limitan a trotes livianos, pero sin ponerse a disposición del cuerpo técnico. Medrán, en este contexto, termina trabajando más con juveniles.

Los referentes del grupo continúan firmes en su postura, sosteniendo la medida hasta que haya un avance en el cumplimiento de los compromisos salariales.

Prensa Colón

Sueldos atrasados y una deuda que preocupa en Colón

En varios casos, Colón adeuda cuatro meses de sueldo. Los jugadores que tienen contrato vigente cobraron hasta agosto, pero igualmente existe una mora importante que el nuevo oficialismo deberá resolver cuanto antes. La situación generó tensión y es una de las prioridades inmediatas de la gestión entrante.

El flamante presidente José Alonso reconoció públicamente que la deuda del club con el plantel es casi equivalente al monto reclamado por el lateral paraguayo Alberto Espínola, cuya inhibición es otro dolor de cabeza. Por eso, el objetivo es inyectar dinero externo para destrabar ambas situaciones: pagar los sueldos atrasados y comenzar a definir la depuración del plantel.

Hasta que las deudas no se regularicen, la medida del plantel seguirá vigente, lo que complica la planificación deportiva de Medrán en un momento clave del calendario, aunque ya tiene varias cosas claras. El nuevo oficialismo asume el desafío de ordenar lo económico para recomponer el clima interno y empezar a delinear quiénes continuarán y quiénes no en la próxima temporada.