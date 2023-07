Un cigarrillo habría provocado un incendio en un hotel del microcentro de la ciudad

En diálogo con el Móvil de UNO 106.3 el encargado del lugar dijo: "Me levantaron los ruidos y las voces que se comenzaron a sentir en los pasillos, pero no tenía idea de la magnitud de lo que había sucedido". Es que en el segundo piso del hotel, en una de las habitaciones, un colchón tomó fuego y originó el incendio por lo cual la policía y los bomberos zapadores trabajaron en el lugar y pudieron rápidamente controlarlo.

"Lo más importante es que al hombre no le pasó nada, algunas quemaduras leves, por lo que fue trasladado. En cuanto a la habitación las pérdidas casi fueron totales. Si bien no está confirmado, por lo que me manifestaron el hombre se habría dormido con un cigarrillo prendido, que cayó sobre el colchón y originó el fuego", cerró.

