Un diluvio dejó barrios anegados en la ciudad y el mal tiempo se extendería al domingo

Un intenso temporal de lluvia castigó a la ciudad durante todo el sábado. Por la mañana, se dieron apenas algunas lloviznas y chaparrones aislados, pero desde el mediodía la lluvia fue copiosa y prácticamente no se detuvo.

Como es común en la ciudad, la gran cantidad de agua caída en poco tiempo generó problemas en distintos puntos de la ciudad. Algunas calles se tornaron intransitables, con el agua de lado a lado, superando el nivel de los cordones; alcanzando las veredas y amenazando con ingresar a los domicilios.

El fenómeno se presentó en distintos puntos de la ciudad. En las calles del centro y también en la periferia. En algunas arterias importantes como Av. Freyre (recientemente renovada) el agua copaba, en algunas partes, toda la vereda. Bv. Galvez también registró problemas en algunas bocacalles.

05.jpg UNO Santa Fe

Portada inundacion.jpg Fuerte temporal de lluvia en Santa Fe

¿Cuanto llovió?

Hasta las 20:15 del sábado, en promedio cayeron mas de 125 milímetros. La red de estaciones meteorológicas propias del municipio registraron los siguientes acumulados: 134 mm en el Centro; 144 mm en Alto Verde; 128 mm en el Hospital de Niños; 97 mm en el CIC de Facundo Zuviría.

06.jpg UNO Santa Fe

Según informó, "desde que se iniciaron las precipitaciones las cuadrillas municipales están realizando tareas de limpieza de bocas de tormenta y de elementos que puedan dificultar el escurrimiento del agua. Se cuenta con un refuerzo de personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos".

10.jpg UNO Santa Fe

Por otro lado subrayó que "se están supervisando las estaciones de bombeo que funcionan de acuerdo a lo previsto. Las Estaciones 1, 2, 3 y 4 están funcionando a pleno, mientras que la 5 y 6 operan por gravedad".

Pronóstico para domingo

11.JPG Pronóstico para el domingo

Reclamos y de transitabilidad

Hasta el momento se registraron 28 anegamiento de calles, la mayoría dentro del Distrito Suroeste. Por lo que se recomienda evitar cualquier desplazamiento que no sea urgente y extremar los cuidados al transitar en esa zona.

También se recibieron reclamos por 3 árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. Se reitera la importancia de no salir de sus hogares a menos que sea absolutamente necesario, hasta que cesen las lluvias y se normalicen las condiciones en la ciudad.

Se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000).

Recomendaciones

El municipio recomienda precaución al circular y retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia.

En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, bajo la lluvia, transitar con precaución. Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.