Un "monumento a la desidia": exigen la intervención del predio abandonado donde mataron a Jeremías Monzón

Denunciaron que el terreno de barrio Chalet, frente al estadio de Colón, está abandonado desde hace años. Reclaman que el Municipio y la Provincia intervengan sobre la propiedad privada para evitar nuevos hechos de violencia.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de enero 2026 · 00:07hs
El brutal asesinato de Jeremías Monzón no solo reabrió el debate sobre la imputabilidad, sino que puso bajo la lupa el estado de abandono de las infraestructuras urbanas en el sur de la ciudad. María Claudia Albornoz, referente de La Poderosa y reconocida militante social, denunció el "estado de abandono absoluto" del predio ubicado en Juan José Paso al 3.700, escenario del crimen del adolescente de 15 años. "Es un monumento a la desidia", describió.

El terreno, perteneciente a una firma privada pero sin mantenimiento ni vigilancia desde hace años, es señalado por los vecinos como una "zona liberada". "Lamentamos profundamente que tengamos que estar hablando de este lugar por el asesinato de Jeremías. Es el monumento a la desidia", sentenció Albornoz, quien recordó que existen reclamos formales ante el Concejo y la Municipalidad desde el año 2017.

Un foco de peligro en el ingreso a la ciudad

El predio se encuentra en un punto estratégico y muy transitado, justo frente al estadio de Colón y sobre uno de los principales accesos a Santa Fe. Sin embargo, su interior es un mundo aparte:

Falta de control: Albornoz denunció que el alambrado sobre la Ruta 11 está caído, permitiendo el ingreso constante de personas. "Entra gente a dormir porque no tiene casa y también gente a drogarse", explicó.

Insonorización trágica: la militante cuestionó por qué el lugar se convirtió en el escenario ideal para el crimen: "Adentro no se escucha nada; lo que pasó con Jeremías no se oyó desde afuera por las características del edificio".

Iluminación deficiente: a pesar de ser una zona de alto tránsito, las luminarias están tapadas por la vegetación crecida, convirtiendo la vereda en una "boca de lobo" durante la noche.

La inacción estatal bajo la lupa

Para los vecinos de barrio Chalet, la tragedia de Jeremías Monzón era un hecho evitable si se hubieran cumplido las intimaciones a los propietarios. Albornoz fue categórica al responsabilizar al Estado por la falta de poder de policía: “Primero fue un criadero de dengue y ahora ocurrió lo más aberrante. La inacción del Municipio y de la Provincia es evidente”.

Como propuesta para transformar el dolor en acción comunitaria, Albornoz planteó que el mejor homenaje para la víctima sería la recuperación del espacio para uso social. “Recuperar el lugar para niños y adolescentes, como sucede en otros puntos de la ciudad, sería un homenaje genuino. No se puede seguir mirando para otro lado cuando el abandono termina costando vidas”, concluyó.

