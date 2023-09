Un nene de 7 años ingresó alcoholizado al hospital de Reconquista

“En cuanto a las medidas investigativas, se le extrajo sangre para ser analizada", aseguró el fiscal sobre las primeras medidas tomadas con respecto al caso y agregó que "al nosocomio llegó con la madre, descompuesto, y ahí es donde se le detecta un fuerte aliento etílico. El menor está bien, pero se debe saber si hay un posible delito atrás o no, es todo bastante complejo. De ahí, lo que más interesa es que intervenga el área niñez de la municipalidad o de provincia para ver si hay alguna vulneración de derechos y después ver, porque uno no puede saber si el niño tomó solo, si se lo dio a alguien, y si eso implica o no un delito”,dijo

“La madre lo llevó, así que tampoco se puede decir nada al respecto, pero por el momento el nene está fuera de peligro y, en definitiva, no tenemos mayor información”, explicó en comunicación con Norte24

Por otro lado y según explicó la secretaria de la Niñez de Reconquista, Graciela Sereijo, la investigación llevó a que se conociera un hecho preocupante que podría tener relación con lo sucedido."El padre del niño era alcohólico y lo obligaba al menor a ingerir para hacerlo dormir". La funcionaria añadió que cuando la madre tomó conocimiento de lo sucedido se mudó de ciudad con el pequeño y comenzaron un tratamiento médico y psicológico.

