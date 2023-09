Un perro atacó a un nene de 7 años en Santa Rosa de Lima: el dueño "no hizo nada"

"Veníamos de la Escuela Nº 809, por calle Donnet, salió el dueño, le abrió la puerta al perro y este fue directamente a atacar a mi sobrino, pero como llegó a correr lo atacó a mi hijo. Se le tiró encima, le mordió la cara y después lo dio vuelta y se le prendió de la pierna", expuso sobre cómo se produjo el ataque. "Fui con mi hermana y lo saqué (al nene)", agregó.

perro ataque santa rosa de lima (1).jpg

Y añadió: "Quedé en shock. Mi hermana reaccionó en el momento, fue la que me ayudó y después una chica me llevó hasta el hospital". Además, contó que el dueño del perro no colaboró para llevar al menor al centro de salud: "Le dije que por favor me ayudara y nada".

Nicole indicó que es un lugar por el que siempre pasa cuando tiene que llevar a su hijo a la escuela, aunque es la primera vez que ve al perro. "Creo que era una cruza. Dice que no era pitbull, pero era supergrandote, parecido", sostuvo.

La mujer aún no habló con el dueño del perro, aunque este sí se comunicó con su mamá. "Tengo que conseguir bien la dirección porque no sabemos si el animal es de él o del padre, igual ya lo denuncié penalmente porque lo que sufrió mi hijo no se lo merece", dijo.

•LEER MÁS: Cómo actuar frente al ataque de un perro "peligroso"