"Tipo 13.30, 14, pasaba por la vuelta de casa, por José Cibils al 6600, cuando ví que había dos perros sobre la vereda, afuera del portón, uno era pitbull y el otro creo que era una cruza. Me estaban mirando feos los animales cuando uno vino, me saltó al brazo y el otro me daba vueltas, me mordió uno y después me volvió a morder el otro en el mismo brazo y de vuelta el pitbull en el mismo lugar. Tengo tres mordeduras en el brazo izquierdo, que era lo que ponía (para defenderse) porque venía a saltarme en la cara o el cuello", relató.

Embed

Y añadió: "Después, le pegué al perro, además de que grité para ver si salía alguien. Y cuando le pegué se ve que fue peor porque me volvió a morder el otro brazo, el pecho izquierdo, donde me arrancó un pedazo, también debajo de la rodilla izquierda".

•LEER MÁS: Los perros de razas peligrosas se podrán registrar de manera online en Santa Fe

Yamila ya conocía a los perros del vecino, aunque siempre se encontraban dentro de la casa. Y aseguró: "Son perros malos. Las veces que se escaparon mordieron a algún que otro perro y tienen que ir y sacarlos porque sino los matan".

loyola sur perros ataques.jpg

loyola sur perros ataques (1).jpg

En el medio del ataque, al parecer otra persona también le pegó a uno de los perros. "Cuando lograron que los perros me suelten una vecina me sentó porque sangraba toda y lloraba. Ahí, salió el muchacho que es dueño de los perros y me cargó en el auto para llevarme al Iturraspe, junto a mi mamá", expuso.

"Habrán sido uno o dos minutos, pero para mí fue una eternidad. Pensé que no iba a salir nadie, que los perros no me iban a dejar de morder. Ya está hecha la denuncia, quiero que se haga cargo la Municipalidad o a quien le corresponda para ver si se pueden sacar esos perros de ahí. El muchacho (el dueño) no tiene un control. Están adentro los perros, pero cuando se le escapan no los controla, ya pasó que atacaron a otros perros y a una señora grande también, uno le dejó todo el brazo marcado y siendo chiquito, se ve que ya tenía ese comportamiento hacia las personas", cerró.

•LEER MÁS: La advertencia del Imusa ante los ataques de pitbulls: "Cuando muerden hacen desastre"