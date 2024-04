Un reconocido especialista en salud publica dijo que la situación del dengue en Argentina "está totalmente descontrolada"

Oscar Atienza apuntó contra el gobierno nacional por no implementar estrategias de prevención. "No hay quien conduzca la pandemia", afirmó.

Dengue. Oscar Atienza apuntó contra el gobierno nacional por no implementar estrategias de prevención. "No hay quien conduzca la pandemia", afirmó.

En ese marco, apuntó todas sus críticas al gobierno nacional por no haber instrumentado campañas de prevención y no ponerse al frente de la situación para bajar políticas claras para todo el país .

Atienza estima que el número de casos podría estar superando el millón a nivel nacional, y afirmó que la situación “está totalmente descontrolada por la inacción del gobierno nacional”.

El último informe epidemiológico reveló que en el país hay 261 mil personas contagiadas de dengue y que fallecieron hasta el momento por esta enfermedad 129 personas. En Santa Fe, a fines de marzo el número de enfermos era de 25 mil, mientras que los fallecidos eran 12.

En el medio del incremento de casos en varias jurisdicciones, siguen los fuertes cuestionamientos hacia el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, a quien se le reclama medidas más contundentes y precisas para ponerse al frente del problema

Atienza tiene una mirada muy crítica de las políticas nacionales frente al avance del dengue, y así afirmó: “La situación actual del dengue está totalmente descontrolada. No hay ningún tipo de acción por parte del gobierno nacional para poder controlar la pandemia. Cuando uno piensa en el manejo de una pandemia, lo que se pide es una actitud rectora, es decir alguien que conduzca la pandemia. Y eso tiene que hacerlo Nación, porque no se pueden tener en esa situación 24 estrategias distintas en todo el país”, subrayó Atienza.

El especialista hizo un alto en sus dichos para aclarar: “Muchos se enojan conmigo porque hablo de pandemia. Este es un virus que se aloja en más de un país, región o continente. Por eso es una pandemia y lo que vive la Argentina es un brote epidémico”.

Para el especialista, en Argentina no hay conducción nacional para enfrentar el brote de dengue

En declaraciones a la emisora LT8 de Rosario, el especialista remarcó que las estrategias sanitarias “deben estar coordinadas, porque en caso contrario una provincia puede tomar muchas acciones y el resto no acompañar y esa jurisdicción estará gastando recursos innecesarios. Y esto también se traslada a los municipios”.

Dijo: “Argentina tiene 2.500 municipios en total. Puede haber una municipalidad que decida comprar vacunas para proteger a un sector de su población, pero si el resto de las localidades no acompaña, no sirve de nada. Además, sería injusto porque tendríamos en Argentina ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. También eso hace muy dispar y caótico el manejo de la pandemia”, expresó Atienza.

El especialista en salud pública expresó que lo que se espera en este tipo de situaciones “es que haya alguien que conduzca, y a nivel nacional no hay absolutamente nada. Hasta el año pasado teníamos una situación de endemia, con una cantidad de casos esperados y bien controlados. Ahora se superó ese número de casos y estamos en una epidemia”.

Atienza estimó que Argentina “debe estar superando el millón de contagios de dengue, lo que es una locura. Hay muchísima gente que no está yendo a los centros de salud porque tiene que esperar 8 o 9 horas, y es una enfermedad que no da para esperar ese tiempo en una guardia. Además no solo está colapsado el sistema de internación, también lo está el administrativo y esto no se está registrando como corresponde. Por eso estimo que debemos tener cinco veces más de casos que los oficiales”.