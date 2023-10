Un siervo de Dios, una santa y un venerable: la figuras religiosas de la historia de Santa Fe

Sin embargo, no se trata de la única figura relevante en la fe de la provincia. En diciembre del 2022 el papa Francisco reconoció las virtudes heroicas del Siervo de Dios, José Marco Figueroa, religioso profeso de la Compañía de Jesús ; religioso jesuita que fue, durante 52 años, el portero del histórico Colegio Inmaculada Concepción en la ciudad de Santa Fe y está enterrado en el santuario de Nuestra Señora de los Milagros, de Santa Fe.

jose hermano figueroa.jpg google

tumba hermano jose figueroa.jpg Está enterrado en el santuario de Nuestra Señora de los Milagros, de Santa Fe. google

Por otro lado se encuentra Dante Di Stéfano, quien fuera animador del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS), logrando que cientos de jóvenes se acerquen a la religión. Luchó contra una enfermedad degenerativa que no pudo arrebatarle su fe cristiana. El "Gringo", como lo apodaban, se encuentra en proceso de beatificación y fue reconocido por el Vaticano como sirvo de Dios.

• LEER MÁS: La historia de Dante Di Stéfano, el santafesino de barrio Ciudadela que está en proceso de beatificación

"Beatos quiere decir que ya la Iglesia ha declarado que están en el cielo, y que ya han hecho un milagro. La lista es bastante grande, más todavía de los siervos de Dios, que son personas cuyo proceso de canonización se ha iniciado pero todavía no se ha probado las virtudes heroicas o aún no se ha dado el milagro para la beatificación", dijo el padre Javier González Grenón, licenciado en Derecho Canónico, en el programa Ahí Vamos que se emite por UNO 106.3.

"En Santa Fe nosotros acabamos de terminar el proceso diocesano y hemos elevado a Roma el proceso de las virtudes de Dante Di Stéfano, que es siervo de Dios. Ahora seguirá su curso en la Santa Sede. También acá en Santa Fe tenemos al hermano Figueroa, que ya es venerable, lo que quiere decir que ya se han declarado sus virtudes heroicas", explicó González Grenón.

Dante Di Stefano1.jpg

El religioso señaló que "hay diversas formas por las cuales una persona puede llegar a ser declarada mártir. Cuando una persona que muere mártir por la fe no necesita proceso ni milagro, comprobado el martirio es declarado venerable. Después está el otro proceso que es el que siguió Mama Antula, el que está siguiendo el hermano Figueroa, y Dante Distéfano, que es por las virtudes cristianas". Además agregó que "Cada santo se destaca en algo. Mama Antula se destaca en su apostolado, su fe, su amor, que se manifiesta en todo lo que llevó adelante en el desarrollo de su vida".

Proceso

"Para los que tienen fe, el proceso de canonización es confirmar que Dios existe, que Dios está junto al hombre y que creer en Dios y vivir en su amor hace al hombre más humano, más hombre y además lo eleva a esa comunión con Dios", dijo González Grenón sobre los milagros que la Iglesia registra.

El sacerdote señaló que la canonización "no es una cosa rápida", y que "hay una intervención también científica. Un milagro es algo sobrenatural y que rompe las normas de la naturaleza, y que científicamente se puede comprobar que no sucedió por intervención de la ciencia".

"Cuando hay un enfermo y los médicos consideran que no hay nada más para hacer, dicen 'póngalo en las manos de Dios'. La ciencia no tiene más nada que hacer y solamente podemos esperar que Dios obre. Bueno, es ahí cuando se producen los milagros, a partir de pedir la intercesión de algún santo o de algún siervo de Dios, de algún beato en particular. En este caso se le rezó a Mama Antula", cerró González Grenón.

• LEER MÁS: El Papa declaró venerable al religioso jesuita José Marco Figueroa