Una nena de dos años fue brutalmente golpeada en el rostro por un desconocido

En tanto Maximiliano Cejas, el padre de la niña, contó en el sitio web de Canal4 Las Rosas: “Mi hija se está recuperando, hay que tener en cuenta que tuvo un golpe muy fuerte en el cráneo, tiene fracturado el tabique y eso trae complicaciones, pero va evolucionando”.

Y sobre lo sucedido, dijo: “Estábamos como siempre sentados acá afuera, en casa charlando con un amigo; mi señora tenía a la nena a upa y yo estaba sentado en la punta. En eso vemos que viene un muchacho, pasa y nos insulta. Enseguida se pegó la vuelta y volvió a insultarnos. Le dijimos que se alejara porque estábamos en familia. Notamos que estaba sacado, le preguntamos qué le pasaba y nos pusimos en alerta”.

“Pero me empecé a poner nervioso porque miraba a mi hija, se acercó y lo traté de alejar. En eso me pegó un puñetazo en la frente y me defendí como cualquiera lo hubiera hecho. Pensé que lo podía controlar, pero estaba sacadísimo. Mi amigo me ayudó, lo sujetamos y me pidió que lo soltemos y lo hicimos. Le dije que no se acercara más a mi familia porque no lo conocemos. Y cuando creíamos que se había ido, pensamos que no vendría más, entonces nos volvimos a sentar. Al ratito, salió desde la casa de un vecino corriendo y no nos dio tiempo a nada, la única imagen que recuerdo es que cuando me iba a acercar le puso un puñetazo a mi hija”. Y añadió: “Ella me miraba como diciendo ayudame, no lloraba, pero tenía la cara llena de sangre. El ruido fuerte a hueso que sentí fue terrible”.

Mientras que el jefe de la UR III del departamento Belgrano, Sebastián Igonet, indicó: “Este masculino ya venía teniendo problemas semanas atrás con la Justicia, y lamentablemente desembocó en esto. Hoy lo más importante es que se actuó rápidamente y que la nena de corta edad recupere su vida normal. Y que el imputado ya tiene un cupo para que vaya directamente a la cárcel de Santa Fe”.

